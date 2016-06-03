英国债市：30年期英债收益率跌至去年2月来最低，此前美国公布疲弱就业数据

路透伦敦6月3日 - 英国30年期公债收益率周五跌逾一年来首见的水准，此前美国公布的就业数据低迷，驱使投资者纷纷买入避险的公债。

美国5月非农就业岗位增幅为逾五年来最低，该报告动摇对美联储未来数月可能升息的预期。

在美国就业报告出炉后，30年期英债 收益率降至2.084%，为2015年2月3日来最低，仅略高于2015年1月创下的纪录低点2.043%。

英国公债收益率往往对美国就业报告反应敏感，因美国公债价格变动对英债造成连锁反应，以及英国对影响全球最大经济体的趋势的敞口。

英国央行有时也似乎跟随美联储政策方向，尽管英国央行没有给予接近加息的任何暗示。

各年期的英债收益率全面下跌，但10年期英债 收益率跌幅最大，尾盘下跌6个基点，至1.29%，势将录得一个月来最大单日跌幅。

美国就业报告出炉后不久，10年期英债收益率在1.255%触底，此为2月11日触及纪录低点1.225%以来的最低水准。

“英债只是跟随美债的走势，因美国就业岗位增幅远低于预期，”苏格兰皇家银行固定收益策略师Simon Peck说。

美国就业报告公布后，英镑短期利率期货<0#FSS:>大涨，特别是2018年合约，暗示市场预期英国央行未来加息步伐更为缓慢。

Peck表示，市场预计英国央行在本年底前减息的机率为46%。这可能反映出，市场押注一旦6月23日公投英国决定退欧，之后英国央行将会减息。