版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 4日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦上涨2%，因担心欧洲小麦生长状况

路透芝加哥6月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五劲涨2.2%，至4月22日来最高水准，交易商说，因担心西欧强降雨对小麦生长造成影响。

回补空头也助力小麦涨势。

本周，CBOT软红冬麦期货 升3%。

市场消息人士称，民间分析公司Informa Economics周五将美国2016年小麦产量预估上调至约14.48亿蒲式耳，高于之前预估为14.05亿。

法国农业部周五表示，上周法国谷类作物的生长状况再次恶化，为强降雨影响法国作物生长的迹象。法国是欧盟最大谷物出产国。

CBOT-7月小麦合约 收高11-3/4美分，报每蒲式耳4.97-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为184,710口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐