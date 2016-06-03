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市场报道 | 2016年 6月 4日 星期六 04:16 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.18%，纳斯达克指数下跌0.58%

路透纽约6月3日 - 美国股市周五收低，由金融股领跌，但尾盘勉力缩减跌幅。

美国5月非农就业报告意外疲弱，令人怀疑美国经济状况和其是否有能力承受短期内加息带来的影响。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低31.50点，或0.18%，报17,807.06点；标准普尔500指数 收跌6.13点，或0.29%，报2,099.13点；纳斯达克指数 收低28.85点，或0.58%，收报4,942.52点。

本周道指跌0.37%，标普500指数微升0.003%，纳斯达克指数升0.18%。 (完)

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