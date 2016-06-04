《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月4日

*工商时报：

--社会高龄化的影响愈来愈大，标准普尔(S&P)最新指出，高龄化社会带来公共财政累积支出扩大，若是政府没有及早进行赤字结构改革，并削减健保与退休金方面的公共支出，将成为各国主权信用评等下调的新议题。

--行政院长林全昨在立法院明确表示，新政府没有说服贸、货贸不要，而是要等两岸协议监督条例立法通过后再继续启动；未来无论两岸直接或间接沟通，新政府都不会放弃。

*经济日报：

--正当外界期待股利可扣抵税额比率由50%往上提升，行政院长林全昨日在立法院质询时，却给了一个完全相反的方向，他说，未来的税制改革也许不要再走两税合一。

--金管会今日与保险业座谈，主题聚焦于保险资金如何协助实体经济发展。寿险业将提出投资天使基金的解套方案，透过列入投资公共建设与专案运用，让保险业有更多参与天使基金的机会。

--手握近6兆台币可运用资金的中华邮政，积极加码台股情况颇受瞩目，中华邮政内部估算，还有200-300亿元的台股加码空间，将配合政府引导内资投资的策略，伺机投入绩优股。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。