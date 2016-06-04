《台湾重要政经日程》--6月4日-10月10日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
=====================今日重要政经消息==============================
6/4(六)
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
--12:30 台湾央行标售一年期NCD，金额1,600亿。
--16:00 金管会主委与寿险、证券、投信业座谈会会后记者会。
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6/6(一)
--16:20 央行公布5月底外汇存底，上月底为4,331.84亿美元。
6/7(二)
--08:30 主计总处公布5月底消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.88%。
--14:00 复华投信举行记者会。
--16:00 财政部公布5月出口/进口数据，上月出口金额年跌6.5%。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
6/22(三)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为3.97%。
6/23(四)
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，上月为年减4.06%。
6/24(五)
--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增4.65%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。