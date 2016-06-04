台湾债市：10年增额券105/4R殖利率早盘走跌，美国非农就业报告逊于预期

路透台北6月4日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周六早盘走跌。交易员表示，由于美国公布5月非农就业数据意外逊于预期，带动台债随美债殖利率明显走降，惟午间标售变数在即，该券殖利率跌幅略见收敛，并将微降标债预估区间。

交易员表示，午间即将标售的105/4R空单量上日温和增长至95亿台币，仍旧逼近高水位，空单料将参与竞标回补券源，加以美国6月升息预期大幅降温，台债近期最大变数警报暂除，转而聚焦台湾6月底降息议题，预估该券得标主要区间可能下修至0.78-0.81%。

〞怎么被非农搞成这样，要重新开会讨论下标区间。〞一位大型官股银行台债交易主管说。

他并称，原本已经确定下标区间，现在标债外部环境有变，将尽速召开标债会议讨论因应之道，若利率太低的话，将不会积极竞标。

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位仅增加3.8万个，为2010年9月以来的最小增幅。长达一个月的威瑞森 工人罢工限制了就业岗位的增加，造成信息业就业岗位减少3.4万个。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.78-0.80%；105/8发行前交易殖利率主要区间则看在0.55-0.56%。

美国公债收益率周五急挫，在显示美国5月新增就业岗位为五年半来最少的数据发布后，公债价格大涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年夏天升息的预期破灭。指标10年期公债 收益率报1.703%，周四尾盘为1.805%，该收益率稍早触及约两个月低位的1.697%，为两个月来最大单日跌幅。

本地时间9:52，10年增额券105/4R发行前交易殖利率跌1.95个基点至0.7915%，成交58亿台币；台股加权指数 则跌0.08%。

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