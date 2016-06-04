台湾货币市场：短率持稳，无到期央行仍开放存单申购显示资金宽裕

* 周六补班日资金缺口小，交易清淡 * 虽无到期，央行仍开放定存单申购 * 一年期定存单得标利率走低，有去化压力 记者 董永年 路透台北6月4日 - 台湾银行间短率周六大致持稳，资调人士表示，今日由于是周六补班日，各家机构到 单量都偏少，整体交易量低。惟央行在定存单没有到期的状况下，仍接受申购，显示银行体系在旬初有消化资 金需求。 资金去化压力也显现在今日一年期定存单标售结果上。中午公布标售的1,600亿台币定存单加权平均得标 利率为0.36%。稍低于市场预期的0.365-0.375%，较前次标售均标0.37%低1个基点。高标在0.376%，也较前次 高标0.383%为低。 〞央行5月少冲了很多钱，我想这与新政府上台，央行刻意维持宽松有关。〞一位银行交易员说。 另一银行资金调度人士则称，今日各家缺口都很小，票券商都没来要钱，拆款应该很好拿。 本地时间14:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.497 32.605 台湾加权股价指数<.TWII 8,591.57 8,587.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.200-0.315% --两周拆款利率区间 0.220-0.310% 0.200-0.330% **发票量小** 短票方面，大型票券商指出，今日发票量很小，资金缺口相当有限，利率持平上日水准。 〞缺口很小啦，都快多钱了。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交0.30-0.31%，跨月落点的短票利率在0.31-0 .32%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.307%，区间在0.28-0.33%，金额是30.80亿 台币；前日的加权平均利率则在0.315%，区间0.28-0.45%，金额59.76亿台币。 台湾央行今日无存单到期，发行金额待稍晚公布。 下周定存单总计到期1兆5,019亿台币，余日到期情况分别是周一6,703.3亿、周二2,026亿、周三4,650.5 亿、周四1,582.2亿、周五57亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为171亿台币，累计超额准备1兆737亿台币、加计前期1% 的超额准备为1兆1,911亿台币。 **RP交易清淡** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今日因利用假日补班，各家券商的缺口都偏少，以到期续做为 主。 资调人士认为，虽然本月为季底与半年底，不过跨月调度的需求没那么早，要等到接近月中才会积极承做 。 〞大部分交易商都避开落点了，几乎没到单。〞一位大型证券商交易员说。 另一票券商交易员也称，今天很多法人客户不上班，外商也多没交易，因此已尽量避开。 下周公司债交割分别有：周一冠德建设15亿公司债交割、高盛13.55亿人民币宝岛债交割、玉山银行1.9亿 美元债交割。周二鸿海90亿台币公司债交割、周三太平洋建设3亿公司债交割。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，少数低见0.29%，同上日。与银行承作的 公债RP成交在0.31-0.32%，同上日。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.38-0.39%，少数见0.37%，与 上日也相似。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交 0.23-0.29%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.30%，同上日。(完) (审校 杨淑祯)