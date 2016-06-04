台湾股市：全球独家开盘量缩持平整理，淡定以对美国非农就业数据欠佳

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北6月4日 - 台湾股市周六大致持平整理，周线收高1.51%。分析师表示，因应端午节假期，今日台股全球独家开盘，淡定以对美国非农就业表现逊于预期，大盘镇日在平盘附近狭幅整理，下周四起端午长假在即，台股料续量缩高档盘整。
台湾加权股价指数 收高0.05%，报8,591.57点；今日成交初值 为297.64亿台币，上交易日修正后为648.10亿。
台新投顾协理黄文清指出，尽管美国5月非农就业数据超逊于预期，但美国ADP就业情形持续改善当中，且美国初领失业金人数也呈现稳定状况，即使美国6月升息预期降温，但7月机会仍在，因此今日台股淡定以对，大盘仅在既有区间窄幅波动。
〞热钱想留在亚洲可能会选择台湾，但外资不会像之前一样买超那么多。〞他说。他并推估下周指数主要区间落在8,500-8,650点间。
统一期货分析师郑翰紘也表示，6月中旬变数较多包括MSCI纳入A股、FOMC会议及台指期结算等，且下周又有端午节长假效应影响，下周台股交投量能将低迷，大盘料续在五日均线8,573点至8,600点整数关卡间高档整理。
近期外资偏多操作台股期现货，上日外资及陆资在台股买超89.65亿台币，连续八个交易日买超共计522.10亿台币，同时外资在台指期净多单部位则小幅减少400口至4.7万口，仍维持在高水位。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。