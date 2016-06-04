台湾股市：全球独家开盘量缩持平整理，淡定以对美国非农就业数据欠佳

路透台北6月4日 - 台湾股市周六大致持平整理，周线收高1.51%。分析师表示，因应端午节假期，今日台股全球独家开盘，淡定以对美国非农就业表现逊于预期，大盘镇日在平盘附近狭幅整理，下周四起端午长假在即，台股料续量缩高档盘整。

台湾加权股价指数 收高0.05%，报8,591.57点；今日成交初值 为297.64亿台币，上交易日修正后为648.10亿。

台新投顾协理黄文清指出，尽管美国5月非农就业数据超逊于预期，但美国ADP就业情形持续改善当中，且美国初领失业金人数也呈现稳定状况，即使美国6月升息预期降温，但7月机会仍在，因此今日台股淡定以对，大盘仅在既有区间窄幅波动。

〞热钱想留在亚洲可能会选择台湾，但外资不会像之前一样买超那么多。〞他说。他并推估下周指数主要区间落在8,500-8,650点间。

统一期货分析师郑翰紘也表示，6月中旬变数较多包括MSCI纳入A股、FOMC会议及台指期结算等，且下周又有端午节长假效应影响，下周台股交投量能将低迷，大盘料续在五日均线8,573点至8,600点整数关卡间高档整理。