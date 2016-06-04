台湾债市：10年券105/4R殖利率再收跌，因美非农就业数据意外逊于预期

* 105/4R发行前交易殖利率收跌 * 因美国非农就业数据逊于预期 * 105/4R得标利率落在预估区间下缘 * 下周105/4R区间预估在0.76-0.82% 路透台北6月4日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周六发行前交易殖利率再 收跌。交易员认为，由于美国公布5月非农就业数据意外逊于预期，带动台债随美债殖利率 明显走降，而午间105/4R标债结果虽标在市场预估下缘但仍符合预期，令该券殖利率跌幅略 见收敛。 展望下周，交易员表示，美国6月升息预期大幅降温，台债近期最大变数警报暂除，美 债转强对台债也有助力，短线多方料藉由台湾央行降息议题发挥，惟下周因端午假期只有三 个交易日，105/4R殖利率料续盘旋低档可能性较高，除非出现新的利多激励。 〞现在多方比较有题材，再来就看美债表演。〞一位大型证券台债交易员说。 他并称，反应美国5月非农就业数据超逊于预期，美国指标10年公债殖利率急跌靠向1.7 0%，若美债进一步突破区间再探新低，才能带动105/4R挑战同年券0.767%的新低。 另位大型民营银行交易员则指出，美国指标10年公债殖利率已跌至区间下缘，要跌破现 有区间有待进一步利多激励，且下周美债进入长券标售高峰、仍存有标债变数，反倒关注台 湾央行在月底理监事会前是否调降隔夜拆款利率等措施暗示持续降息，才能激励多头续攻。 周六标售的10年105/4R期公债得标利率为0.802%，落在市场预估下缘，较前期同年期增 额公债得标利率0.8520%走低5个基点。 台湾股市周六大致持平整理，收报8,591.57点。分析师表示，因应端午节假期，今日台 股全球独家开盘，淡定以对美国非农就业表现逊于预期，大盘镇日在平盘附近狭幅整理，下 周四起端午长假在即，台股料续量缩高档盘整。 美国公债收益率周五急挫，在美国5月新增就业岗位为五年半来最少的数据发布后，公 债价格大涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年夏天升息的预期破灭。指标10年期公 债 收益率报1.703%，周四尾盘为1.805%，该收益率稍早触及约两个月低位的1.6 97%，为两个月来最大单日跌幅。 交易员预估，短线105/4R殖利率主要区间暂看在0.76-0.82%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R -1.70 0.7940% *0.7820-0.8000% 141.5 注：*表示创该券发行前交易期间新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.7940% 5 105/8 0.5525% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)