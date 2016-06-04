台湾汇市：台币独家开盘量缩收升近1角，美元走弱惟央行力阻升势

* 台币震荡收升近1角，连五日收升 * 进口商逢低买汇，央行干预抑升势 * 短线观察日、韩等亚币表现及外资动向 * 下周一台币交易区间暂看32.200-32.400 路透台北6月4日 - 台币兑美元 周六量缩震荡收升近1角，连五日收升。汇银人士指出，受到国际 美元走弱激励，早盘台币一度强升逾3角，但进口商逢低捡便宜及午后央行进场阻升，且守在32.500价位，台 币升幅明显缩减，周升0.06%。 交易员表示，美国非农就业数据不如市场预期，重创美元走势，带动周六独家开盘的台湾股、汇市双涨行 情；短线观察重点在日、韩等亚洲股汇币表现及外资动向 〞老大可能是要守32.500的价位，今天动作相当积极。〞一位大型银行交易员说。 他们指出，今天全球股汇市均无交易，市场缺乏指标，台币实际汇价必须待下周一国际市场开盘后，视韩 、日等亚洲股汇市表现走势才会趋于明朗，但可望维持升值走势。 一中型商银交易员说，短线美元走势偏弱，下周台币应有机会再触今天32.250盘中高价；〞今天只有我们 自己在玩，比较缺乏指标，但台币趋势还是看升的。〞 台湾股市周六大致持平整理，周线收高1.51%；加权股价指数 收高0.05%。 台湾证券交易所周六资料显示，外资及陆资在台股买超5.64亿台币，连续九个交易日买超共计527.75亿台 币。上交易日为买超89.65亿台币。 交易员预估，下周一台币区间在32.200-32.400。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与昨日尾盘相近 ；目前一个月美元/台币远汇 报32.260/32.290，上日收在32.240。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.506 32.605 32.255-32.508 32.350 3.63 5.17 司 元太外汇经纪公 32.505 32.603 32.330-32.505 32.338 1.26 2.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.005-0.005 美元/台币六个月期 -0.010/0.010 -0.010/0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 董永年)