《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增1,694亿台币，终止连三周净减

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北6月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增1,694亿台币，终止连三周呈净减；央行存单未到 期余额为7兆(万亿) 4,040.80亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净减611.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 5/30 3 306 303 5/31 116 366 250 6/1 3,183 3,490 307 6/2 2,850.50 3,138.50 288 6/3 1,232 1,517 285 6/4 0.00 261 261 总计 7,384.5 9,078.50 1,694 91天期发行 182天期发行量(亿) 量(亿) 日期 5/30 6 2 5/31 58 5 6/1 39 7 6/2 91 6 6/3 26 9 6/4 4 2 总计 224 31 (完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。