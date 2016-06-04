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亚洲 | 2016年 6月 4日 星期六 17:05 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增1,694亿台币，终止连三周净减

路透台北6月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增1,694亿台币，终止连三周呈净减；央行存单未到
期余额为7兆(万亿)    4,040.80亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净减611.5亿台币。
      
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
       
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
   5/30            3                 306          303
   5/31          116                 366          250
    6/1        3,183               3,490          307
    6/2     2,850.50            3,138.50          288
    6/3        1,232               1,517          285
    6/4         0.00                 261          261
 总计        7,384.5            9,078.50        1,694
  
         91天期发行   182天期发行量(亿)
         量(亿)       
 日期                                   
   5/30            6                   2
   5/31           58                   5
    6/1           39                   7
    6/2           91                   6
    6/3           26                   9
    6/4            4                   2
   总计          224                  31
 
(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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