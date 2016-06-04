台湾金融：金管会与保险/证券公会商议提拨盈余成立天使基金

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北6月4日 - 台湾金管会周六分别与保险、证券等公会理事长进行座谈，会中讨论以金融业税后盈余提拨一定比例成立天使基金，藉以提升实体经济发展及就业机会。
金管会初步预估今年金融业获利约5,000亿台币，若能提拨2%成立天使基金即可达百亿台币的规模。后续也将鼓励上市柜公司也能提拨一定比例挹注基金，协助创新创意产业发展。
金管会保险局局长李满治在会后记者会并称，对保险业税后盈余提拨一定比例挹注成立天使基金，与会人士并没有反对意见，但实施细节将再会商讨论。
据金管会统计，保险业投资创投产业资金合计约达165.7亿台币，其中以台湾人寿、国泰人寿、全球人寿等投资金额较高。
此外，金管会新闻稿中并提及鼓励证券期货周边单位、证券期货业者及上市柜公司盈余提拨一定比例挹注成立基金，协助创新创意产业发展。
金管会也鼓励券商及投信事业投资创投事业，透过转投资本地具前瞻性创新产业，以发掘更多隐形冠军，并请券商协助促进创柜板及股权募资平台的健全发展。(完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。