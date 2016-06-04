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亚洲 | 2016年 6月 4日 星期六 17:42 BJT

台湾金融：金管会与保险/证券公会商议提拨盈余成立天使基金

路透台北6月4日 - 台湾金管会周六分别与保险、证券等公会理事长进行座谈，会中讨论以金融业税后盈余提拨一定比例成立天使基金，藉以提升实体经济发展及就业机会。

金管会初步预估今年金融业获利约5,000亿台币，若能提拨2%成立天使基金即可达百亿台币的规模。后续也将鼓励上市柜公司也能提拨一定比例挹注基金，协助创新创意产业发展。

金管会保险局局长李满治在会后记者会并称，对保险业税后盈余提拨一定比例挹注成立天使基金，与会人士并没有反对意见，但实施细节将再会商讨论。

据金管会统计，保险业投资创投产业资金合计约达165.7亿台币，其中以台湾人寿、国泰人寿、全球人寿等投资金额较高。

此外，金管会新闻稿中并提及鼓励证券期货周边单位、证券期货业者及上市柜公司盈余提拨一定比例挹注成立基金，协助创新创意产业发展。

金管会也鼓励券商及投信事业投资创投事业，透过转投资本地具前瞻性创新产业，以发掘更多隐形冠军，并请券商协助促进创柜板及股权募资平台的健全发展。(完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)

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