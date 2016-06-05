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亚洲 | 2016年 6月 5日 星期日 12:49 BJT

全球汇市：投机客连续第二周增持美元多仓，创3月来高位--CFTC/路透

路透6月3日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五
公布的数据，汇市投机客连续第二周看多美元，净多仓升至逾两个月最高
位。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员近期强硬谈话，似乎暗示可能
在今夏升息，这令美元受惠。

    5月31日止当周，美元净多仓升至48.6亿美元，此前一周为净多仓37.
3亿美元。
    
    然本周的CFTC数据并未涵盖周五远低于预期的美国非农就业报告，该
报告令6月或7月升息的预期严重受挫。
    
    美联储最有可能升息的时间点将是在9月或12月。根据芝加哥商业交
易所(CME)集团的FedWatch，联邦基金利率期货周五反映9月升息的可能性
是47%。12月升息可能性为63%。
    
    考虑到周五的非农就业数据，美元多仓或将缩减。
        
    美元指数 5月上涨了3%，但本月下跌了2%。
    
    与此同时，投机客将日圆净多仓从前一周的22,059口削减至14,837口
，为1月以来最低。
    
    日圆近期跳涨后，日本央行不断警告干预汇市压低日圆，促使日圆后
市看坏。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                   5月31日当周   前一周
                                 
 多头仓位                46,964    54,792
 空头仓位                32,127    32,733
 净仓位                  14,837    22,059
    
    欧元(125,000欧元为1口)
                   5月31日当周   前一周
                                 
 多头仓位                98,218    93,955
 空头仓位               135,872   131,850
 净仓位                 -37,654   -37,895
    
    英镑(62,500英镑为1口)
                   5月31日当周   前一周
                                 
 多头仓位                36,546    38,557
 空头仓位                69,397    71,392
 净仓位                 -32,851   -32,835
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)      
                   5月31日当周   前一周
                                 
 多头仓位                24,291    24,884
 空头仓位                24,162    20,930
 净仓位                     129     3,954
        
    加元(100,000加元为1口)
                   5月31日当周   前一周
                                 
 多头仓位                38,753    32,834
 空头仓位                12,494    12,787
 净仓位                  26,259    20,047
    
    澳元(100,000澳元为1口)
                   5月31日当周   前一周
                                 
 多头仓位                44,560    51,712
 空头仓位                49,318    51,588
 净仓位              　　-4,758       124
   
     新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                   5月31日当周   前一周
                                 
 多头仓位                31,919    30,414
 空头仓位                26,415    25,838
 净仓位                   5,504     4,576
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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