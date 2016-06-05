全球汇市：投机客连续第二周增持美元多仓，创3月来高位--CFTC/路透

路透6月3日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据，汇市投机客连续第二周看多美元，净多仓升至逾两个月最高 位。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员近期强硬谈话，似乎暗示可能 在今夏升息，这令美元受惠。 5月31日止当周，美元净多仓升至48.6亿美元，此前一周为净多仓37. 3亿美元。 然本周的CFTC数据并未涵盖周五远低于预期的美国非农就业报告，该 报告令6月或7月升息的预期严重受挫。 美联储最有可能升息的时间点将是在9月或12月。根据芝加哥商业交 易所(CME)集团的FedWatch，联邦基金利率期货周五反映9月升息的可能性 是47%。12月升息可能性为63%。 考虑到周五的非农就业数据，美元多仓或将缩减。 美元指数 5月上涨了3%，但本月下跌了2%。 与此同时，投机客将日圆净多仓从前一周的22,059口削减至14,837口 ，为1月以来最低。 日圆近期跳涨后，日本央行不断警告干预汇市压低日圆，促使日圆后 市看坏。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 5月31日当周 前一周 多头仓位 46,964 54,792 空头仓位 32,127 32,733 净仓位 14,837 22,059 欧元(125,000欧元为1口) 5月31日当周 前一周 多头仓位 98,218 93,955 空头仓位 135,872 131,850 净仓位 -37,654 -37,895 英镑(62,500英镑为1口) 5月31日当周 前一周 多头仓位 36,546 38,557 空头仓位 69,397 71,392 净仓位 -32,851 -32,835 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 5月31日当周 前一周 多头仓位 24,291 24,884 空头仓位 24,162 20,930 净仓位 129 3,954 加元(100,000加元为1口) 5月31日当周 前一周 多头仓位 38,753 32,834 空头仓位 12,494 12,787 净仓位 26,259 20,047 澳元(100,000澳元为1口) 5月31日当周 前一周 多头仓位 44,560 51,712 空头仓位 49,318 51,588 净仓位 -4,758 124 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 5月31日当周 前一周 多头仓位 31,919 30,414 空头仓位 26,415 25,838 净仓位 5,504 4,576 (完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)