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市场报道 | 2016年 6月 5日 星期日 12:55 BJT

CFTC报告：COMEX期金5月31日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年5月31日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(494,321口)
    274,589   77,454   38,761  133,624  347,662  446,974  463,877   47,347  30,444
    
    较5月24日变动(未平仓合约：减少48,637)口)
    
    -16,677   -7,180  -14,012  -12,581  -23,756  -43,270  -44,948   -5,367  -3,689
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       55.5     15.7      7.8     27.0     70.3     90.4     93.8      9.6     6.2
    
    各类交易商数量(总计为346家)
        162       97       83       48       62      253      207
    (完)
    
  
 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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