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市场报道 | 2016年 6月 5日 星期日 12:55 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货5月31日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年5月31日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(202,777口)
     81,548   41,255   19,897   84,674  131,356  186,119  192,508   16,658  10,269
    
    较5月24日变动(未平仓合约：增加8,841口)
    
      6,301   -2,245      864     -222    9,554    6,943    8,173    1,898     668
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       40.2     20.3      9.8     41.8     64.8     91.8     94.9      8.2     5.1
    
    各类交易商数量(总计为277家)
        114       70       61       53       65      198      175
    (完)
    
  
 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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