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市场报道 | 2016年 6月 5日 星期日 12:54 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月31日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,709,540口)
    522,661  175,659  519,981  569,242  908,604  1611884  1604244   97,656 105,296 
    
    较5月24日变动(未平仓合约：增加52,121口)
    
     -5,569   -4,429   23,420   32,418   30,038   50,269   49,029    1,852   3,092
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.6     10.3     30.4     33.3     53.1     94.3     93.8      5.7     6.2
    
    各类交易商数量(总计为410家)
        140      116      173      101      126      328      350
    (完)   
    
  
 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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