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货币新闻 | 2016年 6月 5日 星期日 12:52 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货5月31日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月31日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(885,635口)
    313,477   79,788  130,631  383,556  567,753  827,664  778,172   57,971 107,463
    
    较5月24日变动(未平仓合约：增加15,893口)
    
      7,839   -1,273    5,514    5,748   14,010   19,101   18,251   -3,208  -2,358
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       35.4      9.0     14.7     43.3     64.1     93.5     87.9      6.5    12.1
    
    各类交易商数量(总计为672家)
        222      139      193      178      248      501      508
    (完)                   

  
 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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