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市场报道 | 2016年 6月 5日 星期日 12:51 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货5月31日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月31日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(415,685口)
    102,518  181,112   77,112  193,475  119,471  373,105  377,695   42,580  37,990
    
    较5月24日变动(未平仓合约：减少2,611口)
    
      2,292    2,005   -5,086      475      324   -2,319   -2,757     -292     146
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       24.7     43.6     18.6     46.5     28.7     89.8     90.9     10.2     9.1
    
    各类交易商数量(总计为394家)
        122      127      116      112       93      302      284
    (完)
    
  
 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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