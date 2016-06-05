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市场报道 | 2016年 6月 5日 星期日 12:51 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月31日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年5月31日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(217,128口)
     71,316  110,143   29,394  102,473   61,117  203,183  200,654   13,945  16,474
    
    较5月24日变动(未平仓合约：增加6,864)口)
    
       -844   -3,070    7,599    1,291    1,720    8,046    6,249   -1,182     615
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       32.8     50.7     13.5     47.2     28.1     93.6     92.4      6.4     7.6
    
    各类交易商数量(总计为315)家)
         94      134       71       59       46      192      229
    (完)
    
  
 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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