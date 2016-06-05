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市场报道 | 2016年 6月 5日 星期日 12:50 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货5月31日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月31日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,411,252口)
    439,640  190,792  207,121  633,857  815,569  1280618  1213482  130,634 197,770
    
    较5月24日变动(未平仓合约：减少1,669口)
    
     36,145  -29,535    5,868  -43,204   10,008   -1,191  -13,659     -478  11,990
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.2     13.5     14.7     44.9     57.8     90.7     86.0      9.3    14.0
    
    各类交易商数量(总计为731家)
        199      131      172      231      312      528      543
    (完)
    
  
 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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