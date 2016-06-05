金砖国家：6月3日股汇市收盘纵览

路透6月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月3日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.85%，报816.18点。
中国股市：沪综指收升至近一个月新高，白酒、中药股板块领涨大盘
中国汇市：人民币缩量收创四个半月新低，观望美非农数据和中美对话
香港股市：收高并触及一个月高位，但投资者对事件风险保持警惕
============================================================================
巴西股市：拉美股市上涨，此前美国新增就业岗位急剧放缓，减轻了对美联储最快本月升息的担忧。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.47%，报50,619.498点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.5243/49，上日收报3.5860/75。
============================================================================
南非股市：上涨，金价大涨逾2%推升金矿股表现优于大盘。指标Top-40指数 收盘上涨0.85%，报48,083.54点；大盘综合指数 收盘上涨1.01%，报54,259.36点。
南非汇市：兰特急升至三周高位，因美国就业报告疲弱
=========================================================================
印度股市：收平盘，自稍早一度触及的七个月高位回落，因农业类股和汽车股的涨势被Idea Cellular Ltd的升势所抵销。BSE指数 收平盘，报26,843.03点；NSE指数 收盘上涨0.02%，报8,220.8点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.25/67.26，上日收报67.29/67.3。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.89%，报902.64点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.57%，报470.43点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值2%，报65.62；卢布兑欧元 升值0.2%，报74.528。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)