瑞士央行：副总裁祖布鲁克称不存在瑞郎汇价目标--报载

加拿大股市：收低，金融和铁路类股遭遇获利卖压
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
路透苏黎士6月4日 - 媒体周六援引瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)的谈话报导称，瑞士央行没有设定瑞郎汇价目标，且必要时将干预市场或进一步调降利率来阻升瑞郎。
“我们没有新的汇价目标，”祖布鲁克对瑞士报纸Basler Zeitung表示。他被问到央行何以近来没有大举干预汇市。
瑞士央行在2015年1月取消了瑞郎兑欧元的汇价上限，目前是采取负利率及外汇购买的方式来阻升瑞郎。
祖布鲁克表示，近来的分析显示瑞郎仍“明显高估”。
“我们一再表示，除了利率工具外，我们准备好随时干预汇市，”他在专访中表示。
祖布鲁克表示，由于负利率是相对较新的工具，因此瑞士央行无法预测会有何种副作用。
“在每一次的货币政策决议前，显然我们都考虑过像是对储户或现金需求的影响。但原则上，仍有可能进一步调降利率。”
至于英国退欧的可能性，祖布鲁克表示，瑞士央行在考虑货币政策时，也将英国6月23日公投结果的不同情境纳入考量。
瑞士央行下次将在6月16日举行货币政策会议。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
(除特别说明外，均为GMT时间) 1200 - 农业部公布一周全球稻米价格 1330 - 劳工部公布12月消费者物价指数(CPI)及实质所得 1415 - 美联储公布12月工业生产 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据 1900 - 美联储公布褐皮书 2100 - 财政部公布11月国际资本流动数据 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(因1月16日联邦假期而从周二延后一天) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程