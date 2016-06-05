瑞士央行：副总裁祖布鲁克称不存在瑞郎汇价目标--报载

路透苏黎士6月4日 - 媒体周六援引瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)的谈话报导称，瑞士央行没有设定瑞郎汇价目标，且必要时将干预市场或进一步调降利率来阻升瑞郎。

“我们没有新的汇价目标，”祖布鲁克对瑞士报纸Basler Zeitung表示。他被问到央行何以近来没有大举干预汇市。

瑞士央行在2015年1月取消了瑞郎兑欧元的汇价上限，目前是采取负利率及外汇购买的方式来阻升瑞郎。

祖布鲁克表示，近来的分析显示瑞郎仍“明显高估”。

“我们一再表示，除了利率工具外，我们准备好随时干预汇市，”他在专访中表示。

祖布鲁克表示，由于负利率是相对较新的工具，因此瑞士央行无法预测会有何种副作用。

“在每一次的货币政策决议前，显然我们都考虑过像是对储户或现金需求的影响。但原则上，仍有可能进一步调降利率。”

至于英国退欧的可能性，祖布鲁克表示，瑞士央行在考虑货币政策时，也将英国6月23日公投结果的不同情境纳入考量。