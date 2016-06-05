欧洲经济指标预测--6月6日-6月13日****

加拿大股市：收低，金融和铁路类股遭遇获利卖压
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月6日当周 6月6-13日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 5月 +0.3% -0.8% (较上年同期) 截至5月的三个月 +8.9% +9.2% 6月6日(一) 0600 德国工业订单(较前月) 4月 -0.5% +1.9% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 7.0 6.2 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 5月 -- -0.9% 6月7日(二) 0600 德国工业生产(较前月) 4月 +0.6% -1.3% 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月底 -- 赤字275.0 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 -- 赤字18 经季节调整贸易收支(亿欧元) 4月 -- 逆差43.7 0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.5% +1.5% 6月8日(三) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -0.4% -0.4% 0830 英国工业生产(较前月) 4月 持平 +0.3% (较上年同期) -0.4% -0.2% 制造业产出(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) -1.5% -1.9% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 5月 35 41 6月9日(四) 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第一季修正值 -- +0.20% 0545 瑞士未经季节调整失业率 5月 -- 3.5% 经季节调整失业率 -- 3.5% 0600 德国经季节调整后出口(较前月) 4月 -0.65% +1.9% 经季节调整后进口(较前月) +1.2% -2.3% 经季节调整后贸易收支(亿欧元) 顺差225 顺差236 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 逆差31 逆差31.14 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差111.5 逆差112.0 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 53.40 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 51.00 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 40.20 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 33.50 6月10日(五) 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) 持平 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.3% 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 +0.2% 持平 经工作日调整(较上年同期) -- +0.5% 0830 英国建筑业产出(较前月) 4月 +1.5% -3.6% (较上年同期) -4.8% -4.5% 6月13日当周 6月13日(一) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
(除特别说明外，均为GMT时间) 1200 - 农业部公布一周全球稻米价格 1330 - 劳工部公布12月消费者物价指数(CPI)及实质所得 1415 - 美联储公布12月工业生产 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据 1900 - 美联储公布褐皮书 2100 - 财政部公布11月国际资本流动数据 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(因1月16日联邦假期而从周二延后一天) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程