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货币新闻 | 2016年 6月 6日 星期一 07:34 BJT

标题新闻：英国每日电讯报近19,000名订阅户调查显示，支持退欧者达69%，支持留欧者为29%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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