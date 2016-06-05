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市场报道 | 2016年 6月 6日 星期一 07:52 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月6日-6月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值         

    6月6日当周
    
    6月6日(一)
    1400 美国就业趋势指数                            5月          --        128.3
    
    6月7日(二)        
    1230 美国单位劳工成本                     第一季修正值 　　　+4.0%      +4.1%
             非农业生产力                                        -0.6%      -1.0%
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)               5月           --        50.6
                   经季节调整PMI                                   --        53.1
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                      4月       增加190  增加296.7
    
    6月8日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周          --        476.1
                抵押贷款再融资指数                                --       1928.2
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                    5月           19       19.15
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                      4月        +3.0%       -7.0%
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                   4月        567.2       575.7    
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       6月          --        56.10
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     6月          --        52.90
    
    6月9日(四)  
    1230 加拿大产能利用率                         第一季        81.3%       81.1%
    1230 加拿大新屋价格指数                          4月        +0.2%       +0.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            6月4日当周       --         26.7
                 四周均值(万人)                                   --       27.675
                 续请失业金人数(万人)           5月28日当周       --        217.2
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                  4月        +0.1%       +0.1%
             趸售销售(较前月)                                   +0.8%       +0.7%
    
    6月10日(五)
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                    5月       增加0.5    减少0.21
               失业率                                            7.1%        7.1%
               就业参与率                                       65.8%       65.8%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数            6月初值         94.0        94.7
                             现况指数                           108.8       109.9
                             预期指数                            83.8        84.9
    1800 美国联邦预算(亿美元)                        5月      盈余600   盈余1,060
    
    6月13日当周
    
    6月13日(一)
    暂无重要经济数据公布
    (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云; 审校 李爽)

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