美国与加拿大经济指标预测--6月6日-6月13日****

加拿大股市：收低，金融和铁路类股遭遇获利卖压
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月6日当周 6月6日(一) 1400 美国就业趋势指数 5月 -- 128.3 6月7日(二) 1230 美国单位劳工成本 第一季修正值 +4.0% +4.1% 非农业生产力 -0.6% -1.0% 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.6 经季节调整PMI -- 53.1 1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加190 增加296.7 6月8日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 476.1 抵押贷款再融资指数 -- 1928.2 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 19 19.15 1230 加拿大建筑许可(较前月) 4月 +3.0% -7.0% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 4月 567.2 575.7 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 56.10 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 52.90 6月9日(四) 1230 加拿大产能利用率 第一季 81.3% 81.1% 1230 加拿大新屋价格指数 4月 +0.2% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月4日当周 -- 26.7 四周均值(万人) -- 27.675 续请失业金人数(万人) 5月28日当周 -- 217.2 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 4月 +0.1% +0.1% 趸售销售(较前月) +0.8% +0.7% 6月10日(五) 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加0.5 减少0.21 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 65.8% 65.8% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 6月初值 94.0 94.7 现况指数 108.8 109.9 预期指数 83.8 84.9 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 盈余600 盈余1,060 6月13日当周 6月13日(一) 暂无重要经济数据公布 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 李爽)
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
(除特别说明外，均为GMT时间) 1200 - 农业部公布一周全球稻米价格 1330 - 劳工部公布12月消费者物价指数(CPI)及实质所得 1415 - 美联储公布12月工业生产 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据 1900 - 美联储公布褐皮书 2100 - 财政部公布11月国际资本流动数据 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(因1月16日联邦假期而从周二延后一天) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程