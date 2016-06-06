《香港报摘》--信报6月6日

* 要闻版头条：

--腾讯 自去年1月在内地微信朋友圈推出第一条广告、开拓该项新业务以来，带动去年网络广告收益大增1.18倍。腾讯副总裁林璟骅透露，微信朋友圈广告将推展至海外市场，首站落户香港，计划未来一至两个季度在港首推WeChat（海外版微信）朋友圈广告，让香港品牌多一个接触内地客源的渠道。

* 其他：

--随着优化上市实体核数师监管制度的立法程序有望于今年内展开，财务汇报局日后的职能将大幅扩充。上任两个多月的财汇局行政总裁卫皓民（Paul Winkelmann）提到，现时已订下三大任务，当中包括协助港府就上市实体核数师监管制度立法；确保财汇局有合适架构及基础设施，接管日后新增的职责，以及尽力完成更多的调查个案。

--复星国际 于去年11月完成全购的美国保险公司Ironshore，正接受美国安全部门调查。复星在网站刊发声明说：「复星和Ironshore已经自愿就复星对美国意外伤害险和特种险公司Ironshore的收购提出美国外资委员会（CFIUS）审查申请。相关各方与CFIUS密切配合，以确保CFIUS获得其所需的讯息。」

--仁天科技 去年亦转型做物联网解决方案公司。行政总裁杨晓樱透露，去年卖出数十万粒传感器（Sensor），功用由追踪速递货件位置、到超市一扫收钱，甚至已放在军用车上检察军人是否正在疲劳驾驶。

--德普科技 宣布，以总代价约3.87亿元人民币（约4.61亿港元），于上周五（3日）向范林收购上海富朝物业管理公司余下50%股权。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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