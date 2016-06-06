《全球重要经济事件一览表》--6月6日-6月13日

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6月6日(一)

北京--第八轮中美战略与经济对话暨第七轮中美人文交流高层磋商(至6月7日)。中国国家主席习近平特别代表国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪将与美国总统奥巴马特别代表国务卿克里、财政部长杰克卢共同主持本轮对话。

费城--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表演说(1630)。

赫尔辛基--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席 Global Interdependence Center的中央银行系列讨论会(0615)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在ESRB国际会议发表演说(0800)。

奥地利布雷根茨--奥地利财长谢林会见记者(1600)。

6月7日(二)

纽约--欧洲央行银行监管委员会成员Ignazio Angeloni将参加欧美工商会主办的第四届Pan-European Days的小组讨论会(1525)

东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏、日本财务省财务官浅川雅嗣和亚洲开发银行官员Naoyuki Yoshino在有关支持经济长期增长的财政政策的论坛上发表讲话(0100)。

澳门--太湖世界文化论坛第四届年会(至9日)。论坛主题为“合力建设人类命运共同体的新文明”；中国国家领导人和外国政要、国内外著名专家、中外企业领军人物、国际组织代表、新闻媒体将出席。

法兰克福--欧洲央行公布2016年经济趋同报告(0800)。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委莫尔许在一次会议上发表讲话，会议题为“数字化世界的金融稳定”(1500)。

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至6月8日)。

6月8日(三)

巴黎--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在高盛第20届年度欧洲金融会议上发言(1030)

首尔--国际货币基金组织(IMF)官员与韩国当局举行年度磋商后召开记者会(0600)。

多伦多--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在经济学人杂志主办的创新峰会上发表演讲。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明及利率决定(2100)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。

6月9日(四)

首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定(0100)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在2016年布鲁塞尔经济论坛讲话。

日本秋田--日本央行副总裁中曾宏对当地企业领袖讲话。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济与欧洲央行货币政策发表讲话(0800)。

渥太华--加拿大央行公布金融体系发展检视报告(1430)。随后央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)。

6月10日(五)

德国埃尔特维勒--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和管理委员会成员魏德曼及连恩在德国央行一次会议上发言。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1000)。

6月12日(日)

上海--2016陆家嘴论坛，至13日，由中国央行、银监会、证监会、保监会和上海市政府共同主办。

昆明--第四届中国-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会在云南昆明滇池国际会展中心举行，至17日。

厦门--第八届海峡论坛。

6月13日(一)

暂无重要经济事件

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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