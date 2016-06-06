更正-全球金市：金价触及近两周高点，因美国短期内升息可能性降低

(更正：因英文原文有误，内文第一段应为在上个交易日创下＂近四个月＂最大单日涨幅，而非“三个月”)

路透班加罗尔6月6日 - 金价周一亚洲盘初上升至将近两周最高，在上个交易日创下近四个月最大单日涨幅之后锦上添花；美国上周五公布的非农就业报告疲弱，使得美国在短期升息的机率大降。

0052 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,246.10美元，并触及5月24日以来最高的1,248.40美元。金价上周五大涨约2.8%，为2月11日以来最大单日百分比涨幅。

美国期金 上涨0.5%，报每盎司1,248.90美元。

亚洲股市周一上涨，美元陷于近三个月低点附近，因上周五美国公布的非农就业数据显示5月新增就业岗位为逾五年来最少。

美国5月新增就业岗位为逾五年半来最少，因制造业和建筑业就业岗位大幅减少，表明劳动力市场下滑，可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)更加难以升息。

周五发布的路透调查结果显示，华尔街大银行一致预期，美联储本月将维持利率不变，银行分析师指称因美国就业形势趋弱且英国即将迎来脱欧公投。

投资者本周将力图从美联储主席叶伦口中，寻找该央行下一步利率政策走向的蛛丝马迹。叶伦周一在费城参加的一个活动，将成为她在6月14-15日联储货币政策会议之前的最后一次机会，向外界传递出有关美联储想法的线索，因为会议前的联储官员“缄默期”即将开始。

政府周五的数据显示，5月31日止当周，对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约多头仓位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓增长0.71%至881.44吨，为2013年10月来最高。(完)

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