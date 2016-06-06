更正-全球金市：金价触及近两周高点，因美国短期内升息可能性降低

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
(更正：因英文原文有误，内文第一段应为在上个交易日创下＂近四个月＂最大单日涨幅，而非“三个月”)
路透班加罗尔6月6日 - 金价周一亚洲盘初上升至将近两周最高，在上个交易日创下近四个月最大单日涨幅之后锦上添花；美国上周五公布的非农就业报告疲弱，使得美国在短期升息的机率大降。
0052 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,246.10美元，并触及5月24日以来最高的1,248.40美元。金价上周五大涨约2.8%，为2月11日以来最大单日百分比涨幅。
美国期金 上涨0.5%，报每盎司1,248.90美元。
亚洲股市周一上涨，美元陷于近三个月低点附近，因上周五美国公布的非农就业数据显示5月新增就业岗位为逾五年来最少。
美国5月新增就业岗位为逾五年半来最少，因制造业和建筑业就业岗位大幅减少，表明劳动力市场下滑，可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)更加难以升息。
周五发布的路透调查结果显示，华尔街大银行一致预期，美联储本月将维持利率不变，银行分析师指称因美国就业形势趋弱且英国即将迎来脱欧公投。
投资者本周将力图从美联储主席叶伦口中，寻找该央行下一步利率政策走向的蛛丝马迹。叶伦周一在费城参加的一个活动，将成为她在6月14-15日联储货币政策会议之前的最后一次机会，向外界传递出有关美联储想法的线索，因为会议前的联储官员“缄默期”即将开始。
政府周五的数据显示，5月31日止当周，对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约多头仓位。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓增长0.71%至881.44吨，为2013年10月来最高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/张若琪 审校 龚芳/白云)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。