《香港报摘》--其他报纸重要消息6月6日

* 明报：

--CEC国际 旗下的759阿信屋去年9月宣布与顺丰速运合作，于香港顺丰站成立合作店，惟不足一年双方合作极速「降温」。据顺丰网站显示，原定目标开设30间的合作店，悄悄由早前10多间「缩水」至7间。阿信屋老板林伟骏坦承，合作店生意不算理想，故已暂时停止扩张。

--东亚银行 早前公布裁员180人，并关闭东亚证券在港全线22个零售网点。虽然副行政总裁李民斌其后曾表示，暂无再裁员计划，但本报获悉东亚银行裁员计划尚未完结，正酝酿第二波裁员计划。

* 苹果日报：

--第六批传统通胀挂鈎债（iBond）周三截止认购，首次发行、专供年满65岁长者认购的银色债（Silver Bond，俗称长者iBond）则于下月接力登场。消息指银色债暂订7月底推出，料初步发行额不会逾30亿港元，较目前iBond达100亿元规模小，惟最终确切数目仍待正式公布。

--iBond本周三截止，下周公布认购结果，投资者开始为回笼资金寻找其他风险水平相当的投资机会。富邦香港3个月港元定存年息达1.1%，计及现金回赠及礼券后，年息达1.7%冠全城；至于小型印资银行Allahabad，1年期定存息亦有1.4%。

* 星岛日报：

--面对中港经济增长放缓，银行纷纷收紧放贷，令中小企叫苦。不过，中银香港 却逆市加强中小企服务。消息透露，该行正全力推动网点转型，拟将专责工商业务的客户经理散落分行坐镇，加强中小企的服务。该行强调在整个网点转型计画中不削分行、不减工商中心、不裁员，相反更会按业务需要增聘人手。

--监管机构从源头堵截「壳股」，除了加重保荐人的责任，更将矛头扩至法律顾问甚至会计等专业上市中介机构，当局已密切留意他们的一举一动。有投行人士直言，为免被误会为「啤壳」（炒壳）分子，内部已将部分中介机构列入「黑名单」，尽量避免和他们合作。

* 东方日报：

--中港零售市道步入寒冬，有香港上市的餐饮股率先发盈警，不过，唐宫中国 行政总裁翁培禾称，主打香港市场的同业可能较受影响。唐宫中国稳守内地业务多年，今年便打算在内地开设五至六间分店，同时有意低吸香港劈租旺舖。（完）