《路透晚报》--6月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：加强宏观经济政策协调，尽早达成双边投资协定--习近平

中国国家主席习近平称，中美两国当前要着力加强宏观经济政策协调，争取早日达成中美双边投资协定，推动二十国集团领导人杭州峰会取得积极成果。

--中美关系：中国国务院副总理称，下周将提出中美投资协定的负面清单

中国国务院副总理汪洋表示，中国将于下周提出中美双边投资协定的“负面清单”。

--香港经济：踏入第二季有回稳迹象，楼价与市民负担依然脱节--财政司长

香港财政司司长曾俊华称，踏入第二季香港经济有回稳迹象，政府将于8月考虑是否需要修订全年经济增长预测；他并指出，现时楼市大致平稳，惟楼价与市民负担依然脱节。

--表格：台湾5月底外汇存底为4,334.32亿美元，月增0.06%--央行

台湾央行公布，5月末外汇存底为4,334.32亿美元，较上月微增0.06%或2.48亿美元。央行表示，5月外汇存底仅微幅增加，主要是外汇存底投资运用收益被欧元等货币贬值，折计美元后减少的金额抵销所致。

【金融】

--中国金融：互联网金融不应过度监管，应以创新态度规范引导--央行官员

中国人民银行郑州中心支行行长徐诺金称，中国互联网金融要监管，但不要过度监管；应留出足够的空间让互联网金融充分全面地展现真正的发展潜力，并以创新的态度对其予以规范引导。

--中国基金：5月底公募基金规模8.09万亿，需提升核心竞争力--证监会官员

中国证监会副主席李超表示，公募基金行业需要进一步提升核心竞争力，为理财资金提供多元化、组合性的投资产品；而截至5月底，公募基金管理规模为8.09万亿元人民币，基金管理公司及其子公司专户业务规模达到15.34万亿元。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿元七天逆回购，单日净回笼250亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币七天期逆回购操作，单日净回笼250亿元。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.4725%，10年3.5017%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年、10年固息增发债，中标收益率分别为3.4725%和3.5017%，投标倍数为4.43倍和5.55倍。

--中国债市动态：现券收益率略跌，就业数据疲弱令美国加息预期降温

中国银行间债市早盘现券收益率略降，国债期货亦小幅走强。美国上周末公布的最新非农就业数据疲弱，令美联储近期加息预期因此降温，债市中期面临的压力有所减缓。

--中国货币市场：资金延续宽松，目前流动性无忧短期关注年中和MPA因素

中国银行间市场资金面延续整体偏宽松的格局，各期限融出充足，例行缴准和端午假期来临并未构成影响，本周虽有转债申购，但规模较小，料不会对流动性有大的扰动。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘大幅上涨逾200点，主因黯淡美国非农数据带动美元下跌

人民币兑美元即期开盘近十分钟几无成交，首单成交价格在6.5550附近，而后震荡走弱，但较周五收盘价大幅走升逾200点，主因惨淡美国非农数据刺激人民币走升，但成交并不活跃。

--中国汇市：人民币汇率三个篮子指数上周续调整，CFETS指数创三周新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周续跌0.21%至97.00，创三周新低；较2014年底仍下跌3%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，量能不济短线上攻动力有所减弱

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘围绕沪综指60日均线盘整，成交量明显萎缩。目前市场情绪相对理性，6月国内外事件较多，市场仍在等待消息面的进一步明朗。虽然盘面热点活跃度明显提高，但主线和持续性仍不清晰，盈利机会较难把握。

--中国新股：下周发行的新股打破“一日一家”惯例，新股发行提速

中国证监会下发新一批新股批文，沪深证交所刊登部分新股发行安排。令人意外的是下周四竟然有两家新股同时申购发行，这打破了1月以来国内新股市场“一日一家”的安排惯例，新股发行速度有所加快。

--中国企业：苏宁体育收购意大利国际米兰约七成股权，助力国际化开拓

中国家电连锁零售商--苏宁云商母公司苏宁控股宣布，旗下苏宁体育集团以约2.7亿欧元收购意大利知名足球俱乐部国际米兰约七成股权。这不仅给国际米兰带来丰厚资金和进入庞大的中国体育市场，也将为苏宁的国际化带来不小助力。

--中国黄金：国际会员询价代理业务试点启动，采取个案审批准入原则--金交所

中国上海黄金交易所称，正式启动国际会员询价代理业务试点，国际会员询价代理业务试点采取个案审批的准入原则，询价代理业务试点的交易类型范围为询价即期、询价远期、询价掉期、询价期权。

--中国个股：TCL集团称拟私有化香港上市的子公司TCL通讯

中国家电大厂TCL集团公告称，其拟透过全资子公司T.C.L实业控股（香港）有限公司私有化在香港上市的控股子公司TCL通讯，交易完成后，TCL通讯将成为TCL集团的孙公司，并在香港联交所退市。

--香港个股：山水水泥称拟以1供4筹资40亿港元还债