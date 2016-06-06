《路透晚报》--6月6日日间新闻摘要（中港台）

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中美关系：加强宏观经济政策协调，尽早达成双边投资协定--习近平
中国国家主席习近平称，中美两国当前要着力加强宏观经济政策协调，争取早日达成中美双边投资协定，推动二十国集团领导人杭州峰会取得积极成果。
--中美关系：中国国务院副总理称，下周将提出中美投资协定的负面清单
中国国务院副总理汪洋表示，中国将于下周提出中美双边投资协定的“负面清单”。
--香港经济：踏入第二季有回稳迹象，楼价与市民负担依然脱节--财政司长
香港财政司司长曾俊华称，踏入第二季香港经济有回稳迹象，政府将于8月考虑是否需要修订全年经济增长预测；他并指出，现时楼市大致平稳，惟楼价与市民负担依然脱节。
--表格：台湾5月底外汇存底为4,334.32亿美元，月增0.06%--央行
台湾央行公布，5月末外汇存底为4,334.32亿美元，较上月微增0.06%或2.48亿美元。央行表示，5月外汇存底仅微幅增加，主要是外汇存底投资运用收益被欧元等货币贬值，折计美元后减少的金额抵销所致。
【金融】
--中国金融：互联网金融不应过度监管，应以创新态度规范引导--央行官员
中国人民银行郑州中心支行行长徐诺金称，中国互联网金融要监管，但不要过度监管；应留出足够的空间让互联网金融充分全面地展现真正的发展潜力，并以创新的态度对其予以规范引导。
--中国基金：5月底公募基金规模8.09万亿，需提升核心竞争力--证监会官员
中国证监会副主席李超表示，公募基金行业需要进一步提升核心竞争力，为理财资金提供多元化、组合性的投资产品；而截至5月底，公募基金管理规模为8.09万亿元人民币，基金管理公司及其子公司专户业务规模达到15.34万亿元。
【固定收益】
--中国公开市场：今日进行400亿元七天逆回购，单日净回笼250亿元
业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币七天期逆回购操作，单日净回笼250亿元。
--新债招标：农发行七年增发债收益率3.4725%，10年3.5017%--业内人士
业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年、10年固息增发债，中标收益率分别为3.4725%和3.5017%，投标倍数为4.43倍和5.55倍。
--中国债市动态：现券收益率略跌，就业数据疲弱令美国加息预期降温
中国银行间债市早盘现券收益率略降，国债期货亦小幅走强。美国上周末公布的最新非农就业数据疲弱，令美联储近期加息预期因此降温，债市中期面临的压力有所减缓。
--中国货币市场：资金延续宽松，目前流动性无忧短期关注年中和MPA因素
中国银行间市场资金面延续整体偏宽松的格局，各期限融出充足，例行缴准和端午假期来临并未构成影响，本周虽有转债申购，但规模较小，料不会对流动性有大的扰动。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘大幅上涨逾200点，主因黯淡美国非农数据带动美元下跌
人民币兑美元即期开盘近十分钟几无成交，首单成交价格在6.5550附近，而后震荡走弱，但较周五收盘价大幅走升逾200点，主因惨淡美国非农数据刺激人民币走升，但成交并不活跃。
--中国汇市：人民币汇率三个篮子指数上周续调整，CFETS指数创三周新低
中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周续跌0.21%至97.00，创三周新低；较2014年底仍下跌3%。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指小幅收跌，量能不济短线上攻动力有所减弱
中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘围绕沪综指60日均线盘整，成交量明显萎缩。目前市场情绪相对理性，6月国内外事件较多，市场仍在等待消息面的进一步明朗。虽然盘面热点活跃度明显提高，但主线和持续性仍不清晰，盈利机会较难把握。
--中国新股：下周发行的新股打破“一日一家”惯例，新股发行提速
中国证监会下发新一批新股批文，沪深证交所刊登部分新股发行安排。令人意外的是下周四竟然有两家新股同时申购发行，这打破了1月以来国内新股市场“一日一家”的安排惯例，新股发行速度有所加快。
--中国企业：苏宁体育收购意大利国际米兰约七成股权，助力国际化开拓
中国家电连锁零售商--苏宁云商母公司苏宁控股宣布，旗下苏宁体育集团以约2.7亿欧元收购意大利知名足球俱乐部国际米兰约七成股权。这不仅给国际米兰带来丰厚资金和进入庞大的中国体育市场，也将为苏宁的国际化带来不小助力。
--中国黄金：国际会员询价代理业务试点启动，采取个案审批准入原则--金交所
中国上海黄金交易所称，正式启动国际会员询价代理业务试点，国际会员询价代理业务试点采取个案审批的准入原则，询价代理业务试点的交易类型范围为询价即期、询价远期、询价掉期、询价期权。
--中国个股：TCL集团称拟私有化香港上市的子公司TCL通讯
中国家电大厂TCL集团公告称，其拟透过全资子公司T.C.L实业控股（香港）有限公司私有化在香港上市的控股子公司TCL通讯，交易完成后，TCL通讯将成为TCL集团的孙公司，并在香港联交所退市。
--香港个股：山水水泥称拟以1供4筹资40亿港元还债
中国山水水泥集团公告称，该集团董事会已原则上批准恢复公众持股量的建议，其中涉及按每1股现有股份，可认购4股新股份的公开发售，以募集约40亿港元，旨在偿付该集团的未偿还债务，其中包括2020年票据的任何未偿还金额。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。