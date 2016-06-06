港报社评：复苏韧力惹疑，储局加息路难--经济日报6月6日

美国上月非农新增职位锐减，曾表示将按数据考虑加息的储局，本月料难动弹。

储局能否退而求其次在9月加息，还看反覆的就业与经济数据，能否在未来数月展现持续向好的韧力。

欠缺数据加持 本月下月难加

储局将在下周二至周三一连两天议息，曾指不排除在今次会议后加息的储局，被「一盆冷水照头淋」，因上周五公布的5月非农新增职位仅得3.8万份，远逊市场估计的16万份，创2010年9月以来最差表现。利率期货显示，市场料储局本月加息的机率跌至仅4%，有评论形容储局恍如自掴了一巴。

此因英国脱欧公投月底投票，脱欧、留欧两阵势均力敌，外界曾料储局不会冒进加息。惟上月中公布的储局4月议息会议纪录强调，只要数据显示美国经济增长加快、就业市场继续转强，6月仍宜加息。

非农新增职位数据却反映就业市场非但不强，更寒意阵阵，曾盼藉数据加持的储局，本月恐已出师无名。

非农新职「插水式」减少，除令储局本月加息难，数据更凸显美国就业与经济仍反覆，储局很可能要重新进入观察期，接下来的加息之路更难走。

如就业方面，非农新职大减，固受有美国大型电讯商爆发工潮，令新职位剧减逾3万份的影响，惟就算计入此特殊因素，与市场最淡的预测增长9万份，仍有相当落差。数据更显示如采矿业、制造业、建筑业等职位负增长，到底此仅短期现象，又或会持续扩散至其他行业，储局实不得不紧盯未来几个月的就业数据。

至于经济方面，新增职位减少恐仅表征，背后或反映美国经济复苏欠持久力。

九月若再失机 加息路更颠簸

事实上，近期美国经济领先指标忽冷忽暖，如ISM制造业指数虽较预期稍佳，ISM非制造业指数却较市场估计为差。到底美国复苏是否仍够力，有能力消化加息的冲击，储局势需更多数据支持。

经此一役，储局很可能要对未来数月的数据多加观察，故除6月外，7月加息机会恐亦不高。

储局能否9月加息，则端视就业与经济数据能否来未来几个月都保持理想状态，以显示美国复苏韧力仍足，有充分条件向利率正常化再踏前一步。

一旦储局错过9月加息，11月的议息会议，势撞上美国总统大选投票的政治敏感期，12月议息则难免要考量与白宫新主人的磨合，为颠簸不平的加息之路，再添上难以逆料的政治变数。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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