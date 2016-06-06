台湾货币市场：整体资金充沛惟多缺不一，拆款短票及RP利率均平稳

* 整体市场资金充沛，短率相当平稳 * 短票持稳，票券商优先安排跨月资金 * RP市场银行资金较多，利率续处低档 记者 罗两莎 路透台北6月6日 - 台湾银行间短率周一大致持稳，资调人士指出，今天整体市场资金充沛惟多缺不一， 部分本地银行及票券商都有拆借需求，惟对利率相当坚持，短期拆借利率大致持稳在上日水准。 他们表示，今天虽有大型银行没做拆款，但整体资尚属宽松，资金调度难度不高，资金需求者大都不愿意 接受较高的利率，只能按原利率承做。 〞今天缺钱的人还不少，但多数是小型银行和票券公司，利率没上来。〞一位大型银行资调人员说。 他说，今天对票券公司拆借的利率为：一周在0.30%、两周则为0.32%。 另对于央行将于13及14天期增发14天期定存单，银行资金人员说，本月底到期NCD量的确比较少，分别是2 7日到期306亿台币，及28日的311亿台币，〞到时再问看看，可能要把28天期的拆一半到14天期。〞 台湾央行表示，为分散央行存单到期金额，将在13和14日增发14天期定存单。央行增发14天期定存单，料 将增加市场对6月底央行降息的预期。 本地时间13:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.393 32.506 台湾加权股价指数<.TWII 8,597.11 8,591.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.300% --两周拆款利率区间 0.220-0.320% 0.200-0.310% **短票利率平稳** 短票方面，大型票券商说，今天银行资金分配不均，但整体市场资金尚属充裕，利率相当平稳，由于6月 底银行都会例行的冲刺放款，为避免月底时资金突然变紧俏致调度无门，即使预期月底央行可望再降息，但还 是愿意接受稍高的利率，积极安排跨月的资金。 他们表示，今天资金较多的都是大型公股银行，主因是多家民营银行信用卡税款将在周三(8日)缴库，各 银行必须备妥资金支应，致资金较为短缺，但整体而言，资金尚属充沛。 〞我今天先把跨月的做完，虽然预估月底央行要再降息，但目前跨月利率是在0.32%，我认为这种利率水 准很合理。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率大致持稳于上日水准，主要成交0.30-0.31%，但有少 数见0.29%；而跨月落点的短票利率在0.31-0.32%，部分在0.30%。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.316%，区间为0.30-0.35%，成交量为20.51亿 台币，前日加权平均利率则在0.307%，区间在0.28-0.33%，成交量金额为30.80亿台币。 今天到期央行定存金额共6,703.30亿台币，发行金额稍晚公布。 本周定存单总计到期1兆5,019亿台币，余日到期情况分别是：周二2,026亿、周三4,650.5亿、周四1,582. 2亿、周五57亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周六超额准备为188亿台币，累计至周日超额准备377亿台币、加计前期 1%的超额准备为1,491亿台币。 **RP利率续处低档** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今天整体资金充沛，尤其是大型公股银行资金更是相当宽松， 都希望能多做一些，利率则无大变化。 〞今天银行钱很多，一直要加钱，我们一直拒绝，利率没有太变化，维持在低档。〞一位大型票券商交易 员说。 另一大型票券商交易员则称，最近市场资金相当宽松，利率无大变化，但担心月底资金可能会变紧，必须 尽量安排跨月资金。 本周公司债交割分别有：周一冠德建设15亿公司债交割、高盛13.55亿人民币宝岛债交割、玉山银行1.9亿 美元债交割。周二鸿海90亿台币公司债交割、周三太平洋建设3亿公司债交割。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，部分0.29%；上日亦同。与银行承作的公 债RP成交在0.31-0.32%，与上日水准一致。而短天期及一个月天期公司债附买回利率0.37-0.38%，上日则在0. 38-0.39%，少数见0.37%。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同于上日的0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成 交在0.23-0.29%，上日亦同；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.30%，与上日水准一致。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)