港报社评：果断重启中央屠宰，根治禽流感--文汇报6月6日

本港近日又出现禽流感个案，上月16日在屯门仁爱街市一个活家禽档检取的样本，检测出H7N9病毒。本港昨日起暂停活鸡供应，活禽进口也将暂停。据专家估计，由于有本地农场的活鸡受感染，不排除其他街市亦有活鸡受感染而导致又一波禽流感袭来的可能性。近十几年来，禽流感不时袭港，令人不胜其烦。可行根治的办法，是实施中央屠宰。虽然这个方式将改变部分市民的生活习惯，对业界亦将产生一些影响，但从确保公共卫生安全、保障香港市民健康这个大局出发，政府应该下决心重启中央屠宰计划。

香港先后于97年、99年和03年发生三次较大规模的禽流感疫情，令社会受到重大冲击。之后，禽流感又不时出现，对广大市民的健康构成威胁。目前，政府对禽流感已保持高度警觉，因应情况构筑了多道防疫线，包括规定所有在市面零售的活鸡，必须来自长沙湾家禽批发市场；一旦发现场内的鸡有问题，便立即禁止放行，销毁全场鸡只；各活家禽零售点也要实施「夜夜清」方式，未卖出去的鸡须即日全部宰掉，令病毒难以在市区进一步传播。

但是，由于禽流感病毒不断变异，即使采取多重的防疫措施亦难以杜绝。而且，禽流感一旦出现，或将采取全面杀鸡等措施，停止活禽供应一段时间，对业界运作难免构成重大影响。至于为防疫而杀鸡所产生对鸡贩、鸡农的赔偿问题，也成为政府和纳税人的包袱。总之，禽流感一日不根治，就犹如斜坡上存在没有清理的滚石，对社会的正常运作乃至市民的健康和生活，始终存在着重大的危险隐患。

目前，彻底防范和杜绝禽流感的最有效方式，就是实施中央屠宰。当然，这样做也有一些争议，主要是影响到部分市民食用新鲜鸡等生活习惯，对经营活家禽的业界也会受到相当的影响。前几年政府以当时的禽流感风险已不大，及经济效益太低为由，暂时搁置了有关计划。

但是，从目前情况看，只要本港存有活鸡一日，禽流感的阴影始终挥之不去，尤其是候鸟的病毒基因经常在变化之中，对禽类和人类传播病毒的风险不断增加，万一病毒基因出现人传人的情况，以香港这样人口高度密集的地方，就有可能爆发大规模的疫情，对香港社会造成严重冲击。一方面是业界利益、某些市民的生活习惯；另方面是香港市民的健康和社会整体利益。两相比较之下，显然后者更为重要。作为负责任的政府，有必要从长远考虑，采取措施，彻底消除对香港社会可能产生重大打击的潜在风险。

当然，由于社会上对这个问题还存在一些分歧，业界方面也没有完全达成共识，重启中央屠宰计划，需要尽可能妥善地协助业界转型，同时逐步引导市民转变生活习惯，更要有全面沟通和谘询的安排，努力制定出一个以公共卫生安全为优先，兼顾各方持份者利益的多赢实施方案。（完）

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