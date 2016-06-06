台湾债市：10年增额券105/4R殖利率早盘走跌，央行增发14天存单引联想

路透台北6月6日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周一早盘走低。交易员表示，美国数据表现不佳，带动债市殖利率续向下行。此外央行增加发行14天期定存单，料也将压低银行收益，有利短券走多。

银行人士表示，美国非农就业数据不好，降低了美国6月升息机会。而台湾央行上周六宣布增发14天期定存单，虽未调低14天期定存单的利率，但增加发行14天期定存单，并且要银行均化14天和28天定存单金额。部分人士虽先以中性看待，但也有人认为这将压低银行的收益，有利银行进场短券。

〞不管央行(增发14天期定存单)的用意是什么，银行的收益会往下掉。6月底要理监事会议了，他这样做有联想，〞一位大型证券商交易员说。

也有交易员先以中性看待此事，因央行大可调降定存单利率但央行却先按兵不动。

〞我是认为央行还要看数据，再决定是不是要降息。〞一位大商银交易人士说。

台湾央行将在6月30日召开全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。

台湾央行表示，为分散央行存单到期金额，将在13和14日增发14天期定存单。央行增发14天期定存单，料将增加市场对6月底央行降息的预期。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.78-0.795%。

美国公债收益率周五急挫，在显示美国5月新增就业岗位为五年半来最少的数据发布后，公债价格大涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年夏天升息的预期破灭。指标10年期公债 收益率报1.703%，周四尾盘为1.805%。

本地时间10:22，10年增额券105/4R 发行前交易殖利率跌0.40基点至0.7900%，成交123.5亿台币；至于台股加权指数<.TWII则跌0.37%。

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