台湾汇市：台币盘初未脱上日区间，股市涨势受限令非农效应减缓

路透台北6月6日 - 台币兑美元 周一盘初走升，但不脱上日区间。汇银人士表示，惨淡的美国就业报告，今日影响全球汇市，台币因已提早在周六反映，因此走势相对稳定。
不过，他们指出，周六由于有些外资没交易，因此今日补卖美元，海外NDF折价幅度也拉大。惟台股盘初冲高后涨幅收敛，且韩国汇市今日未交易，人民币与坡元甚至偏弱，令台币升值力道受限。
〞美元多头的story要思索一下，非农数据给大家一些启示。〞一位外商银行交易主管说。
另一本地商业银行交易主管则称，今晚美联储主席叶伦又要发表谈话了，市场交易会趋于审慎。预料台币会在32.400附近整理。
美国5月新增就业岗位为逾五年半来最少，非农就业岗位仅增加3.8万个，远低于经济学家预估的增加16.4万个。
台币兑美元早盘在32.375-32.404间波动，上日区间为32.255-32.489。
本地时间10:11，台股加权指数 涨21.04点报8,612.19点，盘初一度涨至8,664.12点。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.322/32.372，上日收在32.240。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.350-32.450。
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(记者 董永年；; 审校 杨淑祯)