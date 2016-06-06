《中国金融债发行日程表》--6月6日

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 40 1 2.5993% 固息增发债 6/7-6/8 40 3 3.0348% 40 5 3.2002% 40 7 3.4725% 40 10 3.5017% (2016年第14/15/16/4/5期增发债) *国开行 至多50 5 周二招标 固息增发债 6/8-6/13 至多100 10 (2016年第六、10期增发债) *进出口行 至多50 1 周三招标 固息增发债 6/8-6/13 至多50 10 (今年第四和三期增发债) *农发行 至多50 3 周三招标 固息增发债 6/13-6/14 至多100 5 至多50 10 (2016年第二、三和18期增发债) 国开行 120 10 *3.3121% 固息增发债 6/3-6/6 30 20 *3.9216% (2016年第10期和第五期增发债) 进出口行 50 1 *2.6067% 固息增发债 6/2-6/6 50 5 *3.1842% 50 10 *3.4968% (今年第四、六和三期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。