《中国金融债发行日程表》--6月6日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 40 1 2.5993% 固息增发债 6/7-6/8 40 3 3.0348% 40 5 3.2002% 40 7 3.4725% 40 10 3.5017% (2016年第14/15/16/4/5期增发债) *国开行 至多50 5 周二招标 固息增发债 6/8-6/13 至多100 10 (2016年第六、10期增发债) *进出口行 至多50 1 周三招标 固息增发债 6/8-6/13 至多50 10 (今年第四和三期增发债) *农发行 至多50 3 周三招标 固息增发债 6/13-6/14 至多100 5 至多50 10 (2016年第二、三和18期增发债) 国开行 120 10 *3.3121% 固息增发债 6/3-6/6 30 20 *3.9216% (2016年第10期和第五期增发债) 进出口行 50 1 *2.6067% 固息增发债 6/2-6/6 50 5 *3.1842% 50 10 *3.4968% (今年第四、六和三期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次