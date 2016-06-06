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亚洲 | 2016年 6月 6日 星期一 15:54 BJT

《中国金融债发行日程表》--6月6日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行         40            1       2.5993%         固息增发债   6/7-6/8
                 40            3       3.0348%
                 40            5       3.2002%
                 40            7       3.4725%
                 40           10       3.5017%
                      (2016年第14/15/16/4/5期增发债)
 *国开行       至多50          5        周二招标       固息增发债   6/8-6/13
               至多100        10                
                      (2016年第六、10期增发债)    
 *进出口行     至多50          1        周三招标       固息增发债   6/8-6/13
               至多50         10
                      (今年第四和三期增发债) 
 *农发行       至多50          3        周三招标       固息增发债   6/13-6/14
               至多100         5
               至多50         10 
                      (2016年第二、三和18期增发债)     
  国开行        120           10       *3.3121%        固息增发债   6/3-6/6
                 30           20       *3.9216%
                      (2016年第10期和第五期增发债)
  进出口行       50            1       *2.6067%        固息增发债   6/2-6/6
                 50            5       *3.1842%
                 50           10       *3.4968%
                      (今年第四、六和三期增发债)   
      
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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