重发-《全球汇市》疲弱非农就业报告打击美元多头，关注叶伦讲话

(重发以补充第七段遗漏内容)

* 疲软的美国非农就业报告发布后，美元全线承压

* 美元跌至一个月低点106.35日圆，欧元升至1.1375美元

* 叶伦周一稍晚将发表讲话

* 英镑下挫，因民调显示留欧支持力度下降

路透悉尼/东京6月6日 - 美元兑一篮子货币周一表现疲软，位于逾三周低位，令人大失所望的美国非农就业报告使投资者排除了美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月加息的可能性。

美元指数 报94.161，上周五低见93.855，为5月12日以来最低。该指数上周五跌1.6%，创今年第二大单日跌幅。

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位仅增加3.8万个，为2010年9月以来的最小增幅，远逊于预估的增加16.4万个。

“不管从什么角度来看，周五的美国非农就业报告都令人震撼，”澳洲国民银行(NAB)外汇策略师Rodrigo Catril表示。

投资者才刚刚排除了美联储在6月会议上升息的风险，并且还把7月升息的机率从约60%降至30%左右。

美联储主席叶伦将于周一1630GMT在费城世界事务理事会就经济前景和货币政策发表讲话，许多交易商猜想她将发出讯号令外界继续预期7月可能升息。

美元兑日圆 周五跌至一个月低位106.35，周一亚洲时段反弹至106.84，得益于周五大跌后出现的逢低买盘。

随着日圆接近5月稍早触及的18个月高点105.55，一些交易员警惕来自日本当局的干预威胁。

“我们正接近105区间，日本财务大臣麻生太郎上次就是在接近该点位时说要干预的。因此市场有点谨慎，”一家日本大型银行的交易员说。

日本财务省财务官浅川雅嗣周一重申了他的一贯表态，称他在密切关注外汇市场走势。

日圆兑欧元上周五也触及三年高点120.83日圆，随后回落至121.50。

欧元兑美元 处于上风，上周五曾升至三周高点1.1375美元，随后回落至1.1345。

在交投稀疏的亚洲时段，英镑跌幅短暂超过1%，周末发布的数项民调显示，退欧阵营的支持率反弹。

尽管大多数市场人士认为，英国选民更有可能投票赞同留在欧盟，但最新的调查显示，这样的结果远没定数。

英镑兑美元 最新报1.4393美元，此前最低曾触及1.4352美元，5月低点1.4333美元形成第一道支撑。

商品货币从美元的全线跌势中受益，不过它们回吐了一些上周五录得的大幅涨幅。

澳元 周五上扬近2%，但在周一亚洲时段回吐了约三分之一涨幅，最新约报0.7326美元。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1339 1.1365 -0.23 +4.41 1.0860

美元/日圆 107.03 106.51 +0.49 -11.03 120.30

欧元/日圆 121.39 121.08 +0.26 -6.96 130.47

美元/瑞郎 0.9770 0.9755 +0.15 -2.48 1.0018

英镑/美元 1.4385 1.4519 -0.92 -2.40 1.4738

美元/加元 1.2967 1.2932 +0.27 -6.30 1.3839

美元/离岸人民币 6.5662 6.5410 +0.39 -0.03 6.5680

澳元/美元 0.7327 0.7364 -0.50 +0.71 0.7275

新西兰元/美元 0.6915 0.6954 -0.56 +1.32 0.6825

澳元/日圆 78.430 78.450 -0.03 -10.49 87.620

新西兰元/日圆 74.070 74.070 +0.00 -9.65 81.980

英镑/日圆 153.99 154.65 -0.43 -13.11 177.22

澳元/新西兰元 1.0593 1.0587 +0.06 -0.67 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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