路透基点：腾讯将五年期贷款规模从15亿美元增至44.4亿美元--TRLPC

路透香港6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中资互联网企业腾讯控股已将五年期贷款的规模扩大至原先的三倍，从15亿美元提高到44.4亿美元。此前参加一般银团贷款的20家银行对该公司贷款反响热烈。

银行的承贷意愿反映出上述贷款的质量和吸引力，这是腾讯控股五个月来二度涉足贷款市场。12月时，腾讯控股完成一笔24.5亿美元五年期到期一次性偿还贷款。该公司最新贷款的规模约相当于12月份贷款规模的两倍。

澳新银行、中银香港、花旗集团、汇丰和瑞穗银行是牵头行和簿记行(MLAB)，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码102个基点，最高综合收益为120个基点。

在腾讯控股去年12月份的贷款案中，原始牵头行兼簿记行也是上述五家银行，该贷款还吸引到另外14家银行加入一般银团贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率加码110个基点，最高综合收益为125个基点。

Tencent Asset Management为最新贷款借款方，母公司腾讯控股提供担保。

电商巨头阿里巴巴集团4月末与26家银行签署了40亿美元的五年期到期一次性偿还贷款，包括八家原始牵头行兼簿记行。而另一家中国互联网企业百度也完成了五年期贷款案。

百度的10亿美元五年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率加码110个基点，最高综合收益为124个基点。阿里巴巴贷款利率加码幅度与百度相同，最高综合收益为123个基点。