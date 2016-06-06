中国债市动态：现券收益率略跌，就业数据疲弱令美国加息预期降温

路透上海6月6日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率略降，国债期货亦小幅走强。美国上周末公布的最新非农就业数据疲弱，令美联储近期加息预期因此降温，债市中期面临的压力有所减缓。

交易员并指出，上周五央行公布的存款准备金考核新规，有利于降低季末离岸人民币进出引发的头寸波动，但对银行间资金面的实际利好效应较为有限，因此对现券的影响也很小；而早盘收益率低开后跌幅很快收窄，亦显示目前多空双方较力仍势均力敌。

“（国开10年活跃券160210）最多下3个（基）点，又回来2个点，其他也就下1个点左右。”上海一银行交易员称。

上海一券商交易员表示，从今天市场反应看，美非农数据的利好效果有限，主要可能还是因为对半年末资金面的忧虑仍在，在局势明朗前多方不敢大举进攻。

美国周五发布的非农就业报告显示，5月仅新增3.8万个就业岗位，远低于16.4万的增幅预估。这令市场对美联储下次升息时间的预期推后至7月或更晚。

北京一银行交易员亦谈到，一方面是资金面的不确定性，此外目前收益率水平确实偏低，在没有更多增量利好的情况下保护不足，短期内债市难脱震荡格局。

中国央行上周五宣布，进一步完善平均法考核存款准备金，自今年7月15日起，人民币存款准备金的考核基数，由考核期末一般存款时点数，调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3325%/3.33%，上日尾盘为3.35%/3.3425%。剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在3.0050%/3.00%，上日尾盘为3.0249%/3.01%。