香港经济：踏入第二季有回稳迹象，楼价与市民负担依然脱节--财政司长

路透香港6月6日 - 香港财政司司长曾俊华周一称，踏入第二季香港经济有回稳迹象，政府将于8月考虑是否需要修订全年经济增长预测；他并指出，现时楼市大致平稳，惟楼价与市民负担依然脱节。

曾俊华出席立法会财经事务委员会会议时称，尽管环球经济不景，踏入第二季香港经济出现一些回稳迹象，4月香港出口货值跌幅收窄，访港旅客人次跌幅亦收窄，同期零售销售按年情况相对有改善，不过，前景仍有隐忧。

“考虑到第一季的实际增长数字，加上香港经济仍然面对种种不明朗因素，我会在8月发表2016年上半年经济报告时审视最新数据以及内外经济形势，决定是否有需要修订今年的经济增长预测。”他说。

政府预测2016年本地生产总值（GDP）增长1-2%，增速较2015年的2.4%有所放缓。今年首季GDP按年增长0.8%，为四年来最差，按季则微跌0.4%。

楼市方面，曾俊华指出，楼市5月大致保持平稳，但目前楼价与市民的负担能力依然脱节。今年4月整体楼价较去年9月高位累计下跌11%，较97年高峰高出58%，反映市民购买力的按揭供款占入息比例在第一季仍处于59%，高于过去20年的46%长期平均数。

他表示，确保楼市健康平稳发展的首要政策是透过增加土地供应来增加住宅单位，政府经过过去几年的努力，使未来几年总供应量增至9.2万个，再创纪录新高，政府亦就管理需求方面做了大量工作，降低楼市亢奋对金融稳定可能带来风险，这些措施对楼市调整期间保持宏观经济及金融市场稳定。

“我会继续密切注意楼市情况，维持楼市健康平稳发展。”他说。

香港土地注册处上周发表数字显示，5月送交注册的住宅楼宇买卖合约按月增加2%，较4月九成的升幅明显收窄，相关成交金额则按月升18.6%，两者均为10个月来新高。

曾俊华并称，近期香港股市下跌，惟部分时间成交金额仍有超过1,000亿港元。至于深港通何时开通，他重申，深港通已作好准备，等待中央决定。

被问及英国脱欧风险对香港影响，曾俊华说，英国即使脱欧，对香港直接影响不大，英国占香港货物出口1.5%，占服务出口约6.6%。（完）