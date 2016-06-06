《中国新债预测》国开行五年及10年增发债收益率预测均值3.16%和3.30%

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
* 招标品种：国开行五年及10年固息增发债
* 期限及招标金额：五年：50亿元；10年：100亿元
* 招标时间：6月7日9:30-10:30
* 受访人数：10位(银行和券商)
* 预测区间：3.13%-3.20%；3.28%-3.34%
* 预测均值: 3.16%；3.30%
路透上海6月6日 - 中国国家开发银行 周二将增发五年及10年期固息债。路透调查显示，美非农就业数据低迷削弱美联储加息预期，但对中国债市利好效应稍纵即逝，震荡格局依旧未改，料明日两期新债定位仍与二级水平相去不远。
从交易员提供的预测值分布来看，两期债的预测区间分别只有7个基点（bp）和6个bp，市场分歧仍较小。
“（二级市场机构）一早就兑现收益了。”上海一银行交易员称。他认为，短期内债市窄幅波动走势还将维持，一级招标也难现意外。
美国周五发布的非农就业报告显示，5月仅新增3.8万个就业岗位，远低于16.4万的增幅预估。这令市场对美联储下次升息时间的预期推后至7月或更晚。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五年及10年期最新收益率为3.2425%和3.3475%。二级市场上，此次增发标的券160206最新报价 为3.19%/3.18%；160206最新报价 为3.3325%/3.3310%。
明日招标两期债中，五年期为国开行今年第六期 增发债，票面利率2.96%；10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%。
具体发行条款如下：
2016年第六期和第10期增发债
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发行上限 五年：50亿元；10年：100亿元
期限/计息方式 5/10年固息
招标时间 6月7日9:30-10:30
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 6/13
起息日 五年：2月18日；10年：4月5日
分销期 6/8-6/13
上市日 6/15
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 五年0.10%；10年0.15%
-----------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。