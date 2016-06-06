重发 - 国际油市：油价上涨，受美元大跌及尼日利亚石油设施遭袭提振

美元下跌为世界其他地区的燃料需求提供支撑，因为这使得美元计价的石油进口更加便宜。

“美元下跌推高了大宗商品价格，”澳新银行周一称。

穆斯林斋戒月周一开始，被视为油价的支撑因素，因为这时多数穆斯林国家的驾车需求会上升。

交易商称，尼日利亚石油基础设施频繁遭受袭击亦支撑油价。该国石油产量已降至20多年低位，反叛分子称可能很快会降为零。

目前为止，尽管尼日利亚或利比亚的供应受阻，但所幸中东的产量有所增加，尤其是伊朗。

不过，油价涨势受到产量增加迹象的遏制。

能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五称，美国能源企业本周石油活跃钻机数增加，为年内第二次增加，因油价持续几月上涨后，生产商谨慎增加生产活动。

贝克休斯报告称，截至6月3日当周，美国活跃钻机数增加九座，总量达到325座，上年同期为642座。(完)

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