重发 - 国际油市：油价上涨，受美元大跌及尼日利亚石油设施遭袭提振

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
美元下跌为世界其他地区的燃料需求提供支撑，因为这使得美元计价的石油进口更加便宜。
“美元下跌推高了大宗商品价格，”澳新银行周一称。
穆斯林斋戒月周一开始，被视为油价的支撑因素，因为这时多数穆斯林国家的驾车需求会上升。
交易商称，尼日利亚石油基础设施频繁遭受袭击亦支撑油价。该国石油产量已降至20多年低位，反叛分子称可能很快会降为零。
目前为止，尽管尼日利亚或利比亚的供应受阻，但所幸中东的产量有所增加，尤其是伊朗。
不过，油价涨势受到产量增加迹象的遏制。
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五称，美国能源企业本周石油活跃钻机数增加，为年内第二次增加，因油价持续几月上涨后，生产商谨慎增加生产活动。
贝克休斯报告称，截至6月3日当周，美国活跃钻机数增加九座，总量达到325座，上年同期为642座。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/陈宗琦；审校 张明钧/王颖)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。