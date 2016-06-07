台湾货币市场：6月7日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,026亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)902.5亿台币： 6/08 4,650.50亿台币 6/09 1,582.20亿台币 6/10 57.00亿台币 6/13 2,759.00亿台币 6/14 4,407.50亿台币 6/15 1,520.50亿台币 6/16 1,887.50亿台币 6/17 2,876.00亿台币 6/20 2,967.50亿台币 6/21 3,657.30亿台币 6/22 1,963.00亿台币 6/23 2,315.00亿台币 6/24 1,554.00亿台币 6/27 306.00亿台币 6/28 311.00亿台币 6/29 3,488.00亿台币 6/30 3,112.50亿台币 7/01 1,488.00亿台币 --国库券到期550亿台币。 6/24: 财105-5的91天期国库券到期，金额200亿台币。 6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共9.69606375亿台币。 6/12: 104甲9期1息6亿台币。 6/27: 103甲9期2息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/8：财政部发行105/4期增额公债，金额300亿台币，天期为10年期，4日标售。 --6/8：第一批信用卡缴税银行税款截缴台银。 --6/16: 第二批信用卡缴税银行税款截缴台银。 --6/16：台湾央行发行两年期定存单，金额300亿台币，15日标售。 --6/24：财政部发行105/8期公债，金额暂估300亿台币，天期为五年期，21日标售。 --6/24: 第三批信用卡缴税银行税款截缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)