日本债市：公债价格全线上涨，因日圆升值打击日股

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚将发表讲话，在此之前投资人持谨 慎态度，这也抑制了日债收益率的跌幅。 日股日经指数 周一盘中一度跌至四周低点。 周五公布的数据显示，美国上月非农就业岗位仅增加3.8万个，为2010年9月以来的最小 增幅。。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.255% -1.0 -0.245% 五年期公债 -0.240% -1.0 -0.230% 10年期公债 -0.125% -2.0 -0.105% 20年期公债 0.225% -2.0 0.245% 30年期公债 0.290% -2.0 0.310% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.17 +0.18 151.99 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英；审校 杜明霞/蔡美珍)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。