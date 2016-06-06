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亚洲 | 2016年 6月 6日 星期一 15:03 BJT

日本债市：公债价格全线上涨，因日圆升值打击日股

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚将发表讲话，在此之前投资人持谨
慎态度，这也抑制了日债收益率的跌幅。
    
    日股日经指数 周一盘中一度跌至四周低点。
    
    周五公布的数据显示，美国上月非农就业岗位仅增加3.8万个，为2010年9月以来的最小
增幅。。 
 
    
                                                 当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.255%     -1.0   -0.245%
    五年期公债        -0.240%     -1.0   -0.230%
    10年期公债       -0.125%     -2.0   -0.105%
    20年期公债        0.225%     -2.0    0.245%
    30年期公债        0.290%     -2.0    0.310%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.17    +0.18    151.99
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 汪红英；审校 杜明霞/蔡美珍)

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