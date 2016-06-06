日本债市：公债价格全线上涨，因日圆升值打击日股

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚将发表讲话，在此之前投资人持谨 慎态度，这也抑制了日债收益率的跌幅。 日股日经指数 周一盘中一度跌至四周低点。 周五公布的数据显示，美国上月非农就业岗位仅增加3.8万个，为2010年9月以来的最小 增幅。。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.255% -1.0 -0.245% 五年期公债 -0.240% -1.0 -0.230% 10年期公债 -0.125% -2.0 -0.105% 20年期公债 0.225% -2.0 0.245% 30年期公债 0.290% -2.0 0.310% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.17 +0.18 151.99 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英；审校 杜明霞/蔡美珍)