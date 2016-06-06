全球金市：金价涨至两周高位，因美联储近期升息前景转黯

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
0646GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,240.80美元，盘中触及5月24日以来最高水准1,248.40美元。美国期金 几无变动报每盎司1,243.20美元。
“美国上周五公布的非农就业报告依然对金价产生一定的波及效应，但由于1,250美元应该会在今日构成第一道阻力，因此报告的影响在减弱，”永丰金融集团研究部主管涂国彬说。
叶伦周一在费城参加的一个活动，将成为她在6月14-15日联储货币政策会议之前的最后一次机会，向外界传递出有关美联储想法的线索，因为会议前的联储官员“缄默期”即将开始。
政府周五的数据显示，5月31日止当周，对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约多头仓位。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD周五黄金持仓增长0.71%至881.44吨，为2013年10月来最高。
其他贵金属方面，现货银 跌0.1%至每盎司16.38美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王颖/孙茉莉)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。