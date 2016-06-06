全球金市：金价涨至两周高位，因美联储近期升息前景转黯

0646GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,240.80美元，盘中触及5月24日以来最高水准1,248.40美元。美国期金 几无变动报每盎司1,243.20美元。

“美国上周五公布的非农就业报告依然对金价产生一定的波及效应，但由于1,250美元应该会在今日构成第一道阻力，因此报告的影响在减弱，”永丰金融集团研究部主管涂国彬说。

叶伦周一在费城参加的一个活动，将成为她在6月14-15日联储货币政策会议之前的最后一次机会，向外界传递出有关美联储想法的线索，因为会议前的联储官员“缄默期”即将开始。

政府周五的数据显示，5月31日止当周，对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约多头仓位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD周五黄金持仓增长0.71%至881.44吨，为2013年10月来最高。

其他贵金属方面，现货银 跌0.1%至每盎司16.38美元。(完)

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