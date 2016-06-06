台湾债市：10年券105/4R殖利率连三跌，美经济前景不佳削弱降息预期

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
* 105/4R发行前交易殖利率连三日收跌 * 美债走多且台湾央行增发14天定存单 * 明日105/4R区间预估在0.785%-0.805% 路透台北6月6日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周一发行前交易殖利率连 三跌。交易员认为，美国非农数据不佳，令市场对美联储的升息预期走低，而台湾央行增发 14天定存单也令多头受到激励。 交易员表示，台湾央行在13和14日增发14天期定存单 ，令部分交易人士对 央行6月底降息的预期稍微升高。但也有交易员认为，央行本次并未调降14天期定存单的利 率，影响中性。此外以目前的经济情势来看，央行仍在观测数据，是否降息尚未最后底定。 〞美债电子盘没什么动，不过美国10年债看来有可能跌破1.70%的区间低位。〞一位大 型证券商交易员说。 他们认为，就业数据不佳可能延缓美联储的升息时程，这对债市是一大激励。美债的波 动一向较大，若是跌破1.70%的区间盘整低位，未来想像空间稍大。 也有大型银行的交易员表示，台湾10年指标券105/4R期目前在低于0.80%的殖利率水位 ，在历史低档区附近，虽然目前各方认为台湾近期公布数据很难看，央行6月降息的机会还 不小，但央行降息后会不会调降隔拆利率目前在0.20%的水位，还很难说，尤其是3月央行降 息之后并未调低隔拆利率，这也引发多头的观望退却。 〞如果再降息，但没有调隔拆，以目前的利率来看一定会弹。〞前述交易员认为。 美国公债收益率周五急挫，在显示美国5月新增就业岗位为五年半来最少的数据发布后 ，公债价格大涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年夏天升息的预期破灭。指标10年 期公债US10YT=RR收益率报1.703%，周四尾盘为1.805%。 周六标售的10年105/4R期公债得标利率为0.802%，落在市场预估下缘，较前期同年期增 额公债得标利率0.8520%走低5个基点。 交易员预估，短线105/4R殖利率主要区间暂看在0.785-0.805%。交易员也说，明日是10 5/4R增额债的最后回补日，估计目前空单待补的金额并不高，对市场影响中性。不过周四- 周五是端午节长假，估计在长假效应之下，本周台债的波动会偏小。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.20 0.5545% 0.5400-0.5545% 6.0 10 105/4R -0.20 0.7920% 0.7871-0.7960% 177.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.7920% 5 105/8 0.5545% 3 105/1 没有成交 2 105/3 0.3600% (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。