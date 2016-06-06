台湾债市：10年券105/4R殖利率连三跌，美经济前景不佳削弱降息预期

* 105/4R发行前交易殖利率连三日收跌 * 美债走多且台湾央行增发14天定存单 * 明日105/4R区间预估在0.785%-0.805% 路透台北6月6日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周一发行前交易殖利率连 三跌。交易员认为，美国非农数据不佳，令市场对美联储的升息预期走低，而台湾央行增发 14天定存单也令多头受到激励。 交易员表示，台湾央行在13和14日增发14天期定存单 ，令部分交易人士对 央行6月底降息的预期稍微升高。但也有交易员认为，央行本次并未调降14天期定存单的利 率，影响中性。此外以目前的经济情势来看，央行仍在观测数据，是否降息尚未最后底定。 〞美债电子盘没什么动，不过美国10年债看来有可能跌破1.70%的区间低位。〞一位大 型证券商交易员说。 他们认为，就业数据不佳可能延缓美联储的升息时程，这对债市是一大激励。美债的波 动一向较大，若是跌破1.70%的区间盘整低位，未来想像空间稍大。 也有大型银行的交易员表示，台湾10年指标券105/4R期目前在低于0.80%的殖利率水位 ，在历史低档区附近，虽然目前各方认为台湾近期公布数据很难看，央行6月降息的机会还 不小，但央行降息后会不会调降隔拆利率目前在0.20%的水位，还很难说，尤其是3月央行降 息之后并未调低隔拆利率，这也引发多头的观望退却。 〞如果再降息，但没有调隔拆，以目前的利率来看一定会弹。〞前述交易员认为。 美国公债收益率周五急挫，在显示美国5月新增就业岗位为五年半来最少的数据发布后 ，公债价格大涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年夏天升息的预期破灭。指标10年 期公债US10YT=RR收益率报1.703%，周四尾盘为1.805%。 周六标售的10年105/4R期公债得标利率为0.802%，落在市场预估下缘，较前期同年期增 额公债得标利率0.8520%走低5个基点。 交易员预估，短线105/4R殖利率主要区间暂看在0.785-0.805%。交易员也说，明日是10 5/4R增额债的最后回补日，估计目前空单待补的金额并不高，对市场影响中性。不过周四- 周五是端午节长假，估计在长假效应之下，本周台债的波动会偏小。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.20 0.5545% 0.5400-0.5545% 6.0 10 105/4R -0.20 0.7920% 0.7871-0.7960% 177.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.7920% 5 105/8 0.5545% 3 105/1 没有成交 2 105/3 0.3600% (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)