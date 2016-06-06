修正-《全球汇市》美元部分收复美国就业报告后的失地，等待FED叶伦讲话

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1355 1.1365 -0.09 +4.56 1.0860 美元/日圆 107.19 106.51 +0.64 -10.90 120.30 欧元/日圆 121.69 121.08 +0.50 -6.73 130.47 美元/瑞郎 0.9765 0.9755 +0.10 -2.53 1.0018 英镑/美元 1.4412 1.4519 -0.74 -2.21 1.4738 美元/加元 1.2943 1.2932 +0.09 -6.47 1.3839 美元/离岸人民币 6.5664 6.5410 +0.39 -0.02 6.5680 澳元/美元 0.7352 0.7364 -0.16 +1.06 0.7275 新西兰元/美元 0.6926 0.6954 -0.40 +1.48 0.6825 欧元/瑞郎 1.1091 1.1086 +0.05 +1.88 1.0886 欧元/英镑 0.7874 0.7825 +0.63 +6.88 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2513 9.2527 -0.02 +0.88 9.1705 美元/挪威克朗 8.1752 8.1759 -0.01 -7.52 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 艾茂林/杜明霞/刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/张荻/王颖)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。