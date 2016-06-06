修正-《全球汇市》美元部分收复美国就业报告后的失地，等待FED叶伦讲话

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息

路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。