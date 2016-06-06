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亚洲 | 2016年 6月 6日 星期一 16:07 BJT

修正-《全球汇市》美元部分收复美国就业报告后的失地，等待FED叶伦讲话

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1355  1.1365  -0.09  +4.56  1.0860
    美元/日圆            107.19  106.51  +0.64 -10.90  120.30
    欧元/日圆         121.69  121.08  +0.50  -6.73  130.47
    美元/瑞郎            0.9765  0.9755  +0.10  -2.53  1.0018
    英镑/美元            1.4412  1.4519  -0.74  -2.21  1.4738
    美元/加元            1.2943  1.2932  +0.09  -6.47  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5664  6.5410  +0.39  -0.02  6.5680
    澳元/美元            0.7352  0.7364  -0.16  +1.06  0.7275
    新西兰元/美元        0.6926  0.6954  -0.40  +1.48  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1091  1.1086  +0.05  +1.88  1.0886
    欧元/英镑         0.7874  0.7825  +0.63  +6.88  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2513  9.2527  -0.02  +0.88  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1752  8.1759  -0.01  -7.52  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 艾茂林/杜明霞/刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/张荻/王颖)

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