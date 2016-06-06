台湾汇市：台币连六升创一个月高位，因美联储升息预期冷却与外资汇入

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
* 美就业报告冷却六月升息预期，外资持续汇入 * 关注今晚叶伦谈话，但美元难以逆转走强 * 外资连两周大买台股，参与除息意愿高 * 明日台币交易区间暂看32.300-32.450 路透台北6月6日 - 台币兑美元 周一第六日收升，创一个月高位。汇银人士指出，惨淡的美国就 业报告冷却美联储六月升息预期，外资今日持续汇入推升台币；不过进口商也逢低回补美元，使得台币在狭幅 区间内整理。 他们指出，今日外资卖美元以及海外NDF折价幅度拉大，没能过度撼动现货走势，主要是因周六台湾独家 开盘时已充分反映非农结果。市场关注焦点将转至今晚美联储主席叶伦的谈话，料将牵动明日表现。 〞就看叶伦怎么说，但(美元)就算上去也要卖。〞一位大型银行交易员说。 另一外商银行交易主管也称，美元多头的story需要思索一下，非农数据已给大家一些启示。 近期外资持续汇入买进台股，可能让台币易升难贬。 群益投信表示，上周外资对亚洲主要股市呈现第二周买超，台湾亦连续两周勇夺亚股吸金王宝座，上周外 资买超金额为14.05亿美元。 群益基金经理人沈万钧认为，在美国非农就业数据表现不佳下，降低联准会6月升息的可能性，资金将有 可能转向新兴市场，因此台股有望在资金拉抬下有所表现。 此外，六月也是股东会旺季，推估本月就有高达1,463家公司要召开股东会，占台股权重逾九成，届时是 否释出加发股利等讯息亦将牵动大盘走势。 大型银行交易员预期，在7、8月上市柜公司发放现金股利前，外资不易转向汇出。但之后则要提防拿钱走 人后的反转压力，届时台币由升转贬的机率料将大增。 台湾股市周一微幅收高，收敛盘初的涨幅。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超50.82 亿台币，连续10个交易日买超共计578.56亿台币。 今日台币兑美元收在32.402价位，前高为5月5日的32.377。 台币兑美元实质价位在32.375-32.404间波动，上日区间为32.255-32.489。交易员预估，明日台币区间在 32.300-32.450。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较昨日扩大；目 前一个月美元/台币远汇 报32.280/32.330，上日收在32.240。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.402 32.506 32.375-32.539 32.430 7.48 3.63 司 元太外汇经纪公 32.400 32.505 32.375-32.420 32.420 3.27 1.26 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.005-0.005 美元/台币六个月期 -0.065/-0.035 -0.010/0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。