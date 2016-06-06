台湾汇市：台币连六升创一个月高位，因美联储升息预期冷却与外资汇入

* 美就业报告冷却六月升息预期，外资持续汇入 * 关注今晚叶伦谈话，但美元难以逆转走强 * 外资连两周大买台股，参与除息意愿高 * 明日台币交易区间暂看32.300-32.450 路透台北6月6日 - 台币兑美元 周一第六日收升，创一个月高位。汇银人士指出，惨淡的美国就 业报告冷却美联储六月升息预期，外资今日持续汇入推升台币；不过进口商也逢低回补美元，使得台币在狭幅 区间内整理。 他们指出，今日外资卖美元以及海外NDF折价幅度拉大，没能过度撼动现货走势，主要是因周六台湾独家 开盘时已充分反映非农结果。市场关注焦点将转至今晚美联储主席叶伦的谈话，料将牵动明日表现。 〞就看叶伦怎么说，但(美元)就算上去也要卖。〞一位大型银行交易员说。 另一外商银行交易主管也称，美元多头的story需要思索一下，非农数据已给大家一些启示。 近期外资持续汇入买进台股，可能让台币易升难贬。 群益投信表示，上周外资对亚洲主要股市呈现第二周买超，台湾亦连续两周勇夺亚股吸金王宝座，上周外 资买超金额为14.05亿美元。 群益基金经理人沈万钧认为，在美国非农就业数据表现不佳下，降低联准会6月升息的可能性，资金将有 可能转向新兴市场，因此台股有望在资金拉抬下有所表现。 此外，六月也是股东会旺季，推估本月就有高达1,463家公司要召开股东会，占台股权重逾九成，届时是 否释出加发股利等讯息亦将牵动大盘走势。 大型银行交易员预期，在7、8月上市柜公司发放现金股利前，外资不易转向汇出。但之后则要提防拿钱走 人后的反转压力，届时台币由升转贬的机率料将大增。 台湾股市周一微幅收高，收敛盘初的涨幅。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超50.82 亿台币，连续10个交易日买超共计578.56亿台币。 今日台币兑美元收在32.402价位，前高为5月5日的32.377。 台币兑美元实质价位在32.375-32.404间波动，上日区间为32.255-32.489。交易员预估，明日台币区间在 32.300-32.450。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较昨日扩大；目 前一个月美元/台币远汇 报32.280/32.330，上日收在32.240。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.402 32.506 32.375-32.539 32.430 7.48 3.63 司 元太外汇经纪公 32.400 32.505 32.375-32.420 32.420 3.27 1.26 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.005-0.005 美元/台币六个月期 -0.065/-0.035 -0.010/0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 曾祥进)