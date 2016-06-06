金属期市：伦铜触及四周高位，因美元重挫

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
“(鉴于)大宗商品对美元近期跌势有正面反应...因此这引发外界对6月中的会议会有什么动作的疑问。”
澳新银行表示，美联储主席叶伦周一晚的演说将受到密切注目，外界将从中寻找线索，以判断美联储在接下来一、两次会议上再次升息的立场是否有所退却。
0703GMT，伦敦三个月期铜 上涨0.8至每吨4,726美元，稍早一度触及4,748美元，为5月12日来高点，周五收升1.7%。
沪铜 上涨2.4%至每吨36,260元人民币(5,524美元)。
其他金属方面，沪锌 与沪镍 一度大涨逾2%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 张荻/王颖)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。