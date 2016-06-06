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亚洲 | 2016年 6月 6日 星期一 16:23 BJT

金属期市：伦铜触及四周高位，因美元重挫

“(鉴于)大宗商品对美元近期跌势有正面反应...因此这引发外界对6月中的会议会有什么动作的疑问。”

澳新银行表示，美联储主席叶伦周一晚的演说将受到密切注目，外界将从中寻找线索，以判断美联储在接下来一、两次会议上再次升息的立场是否有所退却。

0703GMT，伦敦三个月期铜 上涨0.8至每吨4,726美元，稍早一度触及4,748美元，为5月12日来高点，周五收升1.7%。

沪铜 上涨2.4%至每吨36,260元人民币(5,524美元)。

其他金属方面，沪锌 与沪镍 一度大涨逾2%。(完)

(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 张荻/王颖)

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