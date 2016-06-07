《分析师观点》台湾5月通膨率走缓压力不大，分析师对央行6月看法不一

路透台北6月7日 - 台湾主计总处周二公布，5月消费者物价指数(CPI )较上年同期升1.24%，低于市场预期的年增1.69%。虽然通膨无虞，但分 析师对央行6月是否将续降息，看法分歧。 5月CPI较上月经季调后则升0.08%；5月趸售物价指数(WPI)较上年同 期跌2.80%；5月核心CPI较上年同期升0.91%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 5月 4月 CPI（较上年同期） +1.24 +1.87r 路透调查（较上年同期） +1.69 -- CPI（较上月，经季节调整） +0.08 +0.27 核心CPI（较上年同期） +0.91 +0.91r WPI（较上年同期） -2.80 -4.18r **市场评论** 台新投顾分析师王凯民： 5月通膨率因去年高油价且近期蔬果价格走低，而见放缓。对台湾央 行而言，它看的是核心通膨的长期趋势，现在核心通膨有上来的迹象，近 月都在约0.9%左右，但上来的速度很慢，央行目前倒也没有升息稳定核心 物价的压力。 由于上月的国发会景气灯号已经呈现好转的黄蓝灯，显示之前政策开 始生效，我们估台湾央行6月会维持利率不变，以观察政策效应。 渣打银行总体经济学家： 5月通膨率下来主要因食品价格回跌，这也显示台湾的通膨压力不大 ，核心物价也表现平稳。通膨的后续趋势要看国际原物料价格走势，尤其 是油价。 台湾央行6月应会续降息，尤其美国6月升息的机会又更渺茫了一些。 不过这也可能是这次的降息循环的最后一次。 **市场反应** --台币兑美元 周一收升1.04角至32.402。 --台股加权股价指数 周一收升0.06%报8,597.11点 --10年公债105/4R期 殖利率周一收跌0.20基点报0.792 0%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行2016年3月底决议再将官方利率降息半码至1.500%，为连 续第三季降息，因经济表现疲弱。 --台湾官方此前再下修2016年经济成长率至1.47%(原估为成长2.32%) ，且通膨率修正至0.69%(原估为成长0.84%)。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)